Devlet Tiyatroları, yeni kısıtlamalar nedeniyle gösterim saatlerini değiştirdi

Devlet Tiyatroları'nda Cumartesi günleri saat 19.30'da başlanması planlanan gösterimlerin 21 Kasım Cumartesi itibarıyla daha erken başlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle sosyal etkinliklerin saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren salgın tedbirleri nedeniyle 15.00'e alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni kısıtlamalara ilişkin yayınladığı genelgeye göre, hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 arasındaki saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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