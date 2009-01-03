Devlet Tiyatroları, festivallere hazırlanıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, bu yıl Adana, Ankara, Konya ve Trabzon Devlet Tiyatrolarının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek uluslararası tiyatro festivalleri için ön çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler ve Festivaller Biriminin koordinasyonunda başlatılan çalışmalar çerçevesinde, düzenlenmesi öngörülen festivallerin yer ve tarihleri şöyle:

• 11. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali (Adana 27 Mart-28 Nisan)

• 2. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali (Konya 14-24 Nisan)

• 5. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali (Ankara 25-30 Nisan)

• 11. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali (Trabzon 1-17 Mayıs)

Açıklamada, bu festivallere geçen yıl 32 değişik ülkeden özel ve devlet tiyatrolar ile şehir tiyatrolarının katıldığı, verilen 143 temsili 49 bin 106 sanatseverin izlediği bildirildi.

