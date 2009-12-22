Devlet Tiyatroları biletlerine zam

T24 - Devlet Tiyatrolarının temsil biletlerine 2 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeni düzenleme yapıldı.





DT'den yapılan açıklamada, 1 Ekim 2009 tarihinde 60. yıl dönümünü kutlayan DT'nin 60 yeni yerli oyuna dünya prömiyeri yaptığı anımsatılarak, DT'nin Türkiye'nin ekonomik koşulları nedeniyle uzun süredir bilet fiyatlarına zam yapmadığı belirtildi.





Buna göre, 1 Ekim 2003 tarihinden bu yana bilet fiyatlarına zam yapmayan Devlet Tiyatroları, 2 Ocak 2010 tarihinden itibaren yeni bilet fiyatlarını uygulamaya başlayacak. Ankara, İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrolarının tam bilet fiyatları 6 TL'den 10 TL'ye, indirimli biletler 4 TL'den 6 TL'ye, balkon bilet fiyatları 5 TL'den 6 TL'ye, balkonda indirimli bilet fiyatı ise 3 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.





Bursa, Adana ve Antalya Devlet Tiyatrosunda salon bilet fiyatı 8 TL, indirimli bilet fiyatı 5 TL, balkon bilet fiyatı 5 TL, balkonda indirimli bilet fiyatı 3 TL olarak belirlendi.





Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas ve Van Devlet Tiyatrosu oyunları ile Gaziantep, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Kahramanmaraş ve Denizli Devlet Tiyatrosu turne sahneleri ile diğer turne yapacak oyunlarda bilet fiyatı salonda 5 TL, salonda indirimli 3 TL, balkonda 4 TL ve balkonda indirimli 2 TL'ye satılacak.





Çocuk oyunları için Ankara, İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrosu oyunlarında 4 TL, Bursa, Adana ve Antalya Devlet Tiyatrosunda 3 TL, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas ve Van Devlet Tiyatrosu oyunları ile Gaziantep, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Kahramanmaraş ve Denizli Devlet Tiyatrosu turne sahneleri ile diğer turne yapacak oyunlarda bilet fiyatı 2 TL oldu.





Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, özürlüler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler, Devlet Tiyatrolarında bilet fiyatı ödemeden oyun izleme hakkına sahip bulunuyor.



