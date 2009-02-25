Devlet Tiyatroları 3 milyon seyirciye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, geçen yıl 3 milyon seyirciye ulaştığını bildirdi.



CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün soru önergesini yanıtlayan Günay, devlet tiyatrolarının amacının, "Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak" olduğunu belirtti.



Günay, Kurumun 17 farklı ildeki sahnelerinde, "Her Ay Her İlde Tiyatro" kapsamında ve yaz turnelerinde sezon boyunca yaklaşık 5 bin temsil vererek, tiyatro sanatını halka ulaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, geride bıraktığımız yılda, 12 yerleşik bölge tiyatrosu, 43 sahne, bin 200 yurt içi ve yurt dışı turne, 757 sanatçı, 523 teknik personel, 412 idari personel, 150 yeni oyunla toplamda 3 milyon seyirciye ulaşmış, Avrupa'nın en büyük profesyonel tiyatrolarından biri olma hüviyetine kavuşmuştur.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, opera ve bale sanatlarının halka tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Ankara'da bin 124, İstanbul'da 562, (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasında tadilatı yapılan büyük salon bin 300 ile küçük salon 600 hariç) İzmir'de 392, Mersin'de bin 82, Antalya'da 802 ve Samsun'da 842 olmak üzere, bu müdürlüklerimizde toplam 4 bin 804 koltuk sayısı ile hizmet verilmektedir. Son yıllarda opera ve bale sanatseverlerinin sayısında artış olmakla beraber bu sayı yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda öncelikle çocuk izleyicilerimize yönelik Leyla Gencer Sahnesi açılarak 739 koltuk sayısı ile hizmete sunularak toplam seyirci koltuk sayısı 5 bin 543'e ulaşmıştır. Sahnelerimizde izleyici kapasitesinin artırılması ve yeni sahnelerin oluşturulması yolunda araştırmalar yapılarak proje çalışmaları yürütülmektedir."

