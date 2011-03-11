-DEVLET TİYATROLARI ''27 MART''TA ÜCRETSİZ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ''27 Mart Dünya Tiyatro Günü''nde 26 değişik sahnede, 26 değişik oyunu ücretsiz sahneleyecek. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, DT'nin 11 bölgedeki 24 sahnesinde ve 2 turne sahnesinde ücretsiz temsil edeceği oyunlar şöyle: ''Ankara Devlet Tiyatrosu: Büyük Tiyatro'da 'Kerbela', Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu', Şinasi Sahnesi'nde 'Bir Savaş Hikayesi', Küçük Tiyatro'da 'Kahramanlar Öldü mü?'', Akün Sahnesi'nde 'Bir Delinin Hatıra Defteri'', Altındağ Tiyatrosu'nda 'İçlerinden Hangisi', Stüdyo Sahnesi'nde 'İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar, İstanbul Devlet Tiyatrosu: Cevahir Salon 1'de 'Bırdy', Cevahir Salon 2'de 'Karanlık İşler', Üsküdar Stüdyo Sahne'de 'Baştan Çıkarma', Küçük Salon'da 'İki Çarpı İki', Küçük Çekmece DT'de 'Ne Dersin Azizim', Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi Feridun Karakaya Sahnesi'nde 'Pir Sultan Abdal', Tekirdağ'a yapacağı turnede 'Herkes Sihirbaz Olacak, İzmir Devlet Tiyatrosu: Konak Sahnesi'nde 'Şili'de Av', Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 'Barut Fıçısı', Konak Melek Ökte Sahnesi'nde 'Kadın ile Memur', Bursa Devlet Tiyatrosu: AVP Sahnesi'nde 'Özgürlük Oyunu', Trabzon Devlet Tiyatrosu: Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde ''III. Richard'', Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne yapacağı turnede 'Ben Feuerbach', Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Orhan Asena Sahnesi'nde 'Görünmeyen', Antalya Devlet Tiyatrosu: Haşim İşcan Kültür Merkezi Sahnesi'nde 'Sırça Kümes', Erzurum Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde 'Asiye Nasıl Kurtulur', Konya Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde: 'Suskunlar Kapısı', Sivas Devlet Tiyatrosu: Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ''Bekçi Murtaza', Van Devlet Tiyatrosu: Kültür Merkezi Sahnesi'nde 'Masanın Altında' oyunu'' Öte yandan, sanatseverler, ücretsiz biletlerini 14 Marttan itibaren Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden temin edebilecek.