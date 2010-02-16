Devlet sporcusu olmak sabır ister

T24 - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında dereceye girerek, Türkiye'nin göğsünü kabartan başarılı sporcular, ilgili kanunun yaklaşık 2 sene önce yürürlüğe girmesine rağmen, hala ''Devlet Sporcusu'' unvanlarına kavuşamadılar.

Onlar, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden, İstiklal Marşı'nı çaldıran, Türk bayrağını göndere çektiren başarılı sporcular. Ancak, ilgili komisyon toplanamadığı için, 2 senedir ''Devlet Sporcusu'' olamıyorlar.Bugüne kadar Genel Müdürlüğe Devlet Sporcusu unvanı almak için 160 sporcu başvurdu. Başvuruların yaklaşık 100'ünün gerekli şartları taşıdığı öğrenildi. En fazla başvuruyu işitme engelli sporcular yaptı. Genel Müdürlüğe Devlet Sporcusu unvanı almak için 77 işitme engelli sporcu başvuruda bulundu. Ancak, bu başvuruları değerlendirecek kurul 2 senedir toplanamadığı için, başvuruda bulunan sporcuların hiçbiri henüz ''Devlet Sporcusu'' unvanı alamadı.

Devlet Sporcusu seçilenler, VIP salonlarından faydalanabilecekler, ''Hususi Damgalı Pasaport'' alabilecekler. Ayrıca Devlet Demiryolları'nın yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Devlet Sporcuları, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretini de yüzde 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden ödeyecekler.

Şeref Aylığı için ise Genel Müdürlüğe şu ana kadar 260 sporcu ve antrenör müracaat etti. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında, 160'ının maaş almaya hak kazanacak kriterleri taşıdığı öğrenildi. Bu sporcu ve antrenörlerden 85'ine şeref aylığı bağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı geçtiğimiz günlerde Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlüğü'nce yayımlandı. İlgili kanun ve yönetmeliğe göre, Sporcu Şeref Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücretin; Olimpiyat oyunlarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara yüzde 200'ü, ikinci olan amatör sporculara yüzde 160'ı, üçüncü olan amatör sporculara ise yüzde 140'ı, Dünya şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara yüzde 140'ı, ikinci olan amatör sporculara yüzde 120'si, üçüncü olan amatör sporculara ise yüzde 100'ü, Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara yüzde 100'ü, ikinci olan amatör sporculara yüzde 80'i, ferdi olarak üçüncü olan amatör sporculara ise yüzde 60'ı olarak belirleniyor.

Olimpiyat oyunları ile Dünya veya Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan amatör sporculara, aynı seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak hesaplanacak aylık tutarının yüzde 75'i oranında aylık bağlanırken, takım sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörleri ve antrenörleri de bu sporculara bağlanan oranda aylık almaya hak kazanıyorlar. Sporcunun vefat etmesi durumunda, eşi (yüzde 75'i) ya da çocukları (yüzde 50'si), Sporcu Şeref Aylığı'nın belli bir miktarını almaya devam ediyorlar.