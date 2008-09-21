Devlet sırrına akıl sır ermedi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP’nin "Kaç kişinin telefonunun dinlendiği" sorusuna, gizlilik gerekçesiyle yanıt vermeyince, muhalefetten sert tepki geldi.

MHP ve CHP yöneticileri, "Kimlerin dinlendiği gizliyse, telefonlarda konuşulanlar niye aleni" diye sordular. Siyasiler, dinlenenlerin çoğunun AKP muhalifleri olduğunu iddia ettiler.

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün kaç kişinin telefonunun dinlendiği sorusuna "gizlilik" gerekçesiyle yanıt verilmedi.

Atalay, "Polis Vazife ve Salahiyet, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanunları hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir" dedi.

Çöllü ise Atalay’ın bu tavrını, "Telefon konuşmaları gazetelerde yayınlanırken, Bakan kaç kişinin dinlendiğini gizlilik gerekçesiyle açıklamıyor. Bu yanıt ile aslında AKP döneminde ne kadar telefon dinlemesi yapıldığı gizlenmek, perdelenmek isteniyor. Doğrusu ve şeffaflık gereği, devlet suç ve suçla mücadele için yaptığı telefon dinlemelerinin istatistikî bilgilerini verebilmeliydi. Ortada yaman bir çelişki var" diye değerlendirdi. Siyasilerin bu yaklaşıma ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Amaç korku imparatorluğu

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: Bunları deşifre edenler, dinleyen kişilerdir. Bu dinlemelerde devlet adına yapılıyorsa, o zaman bunları basına verenler hakkında ne yapılmıştır? Kayıtları gizleyen zihniyet, bunların yayınlanmasından rahatsız olmuyor. Birilerine servis yapılıyor. Burada asıl amaç, haberleşme özgürlüğünü engellemek ve muhaliflere korku salmaktır. Korku imparatorluğu ve faşist düzen arayışı içindeler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: AKP kendisine muhalif gördüklerine boyun eğdirmek için telefon dinleme kayıtlarını çarşaf çarşaf gazetelere gönderiyor. Sorduğunuz zaman ise "devlet sırrı" diyorlar. Bu devlet değil, AKP sırrıdır. Çünkü sadece AKP muhaliflerini dinlediklerinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. İddianamede sanık olmayanların dahi telefon konuşmaları yayınlanıyor. ’Kimi, niye dinliyorsunuz’ diye sorduğumuzda devlet sırrı deniliyor. Muhalefetin tamamını susturmaya ve korku salmaya yönelik bir tavırdır.

Sızdıranlara ne yaptınız?

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol: Bunun son örneğini Ergenekon soruşturmasında yaşadık. Avukatlar, iddianame adı geçenlerle ilgili bilgi ve dosyalara ulaşamazken, AKP’ye yakın medyada bunlar sayfa sayfa yayınlandı. Telefon görüşmeleri tam metin yer aldı. Sanık olmayanlar bile deşifre edildi. Ama sorduğunuzda gizli diyorlar. Bu AKP’nin büyük bir ayıbıdır. Demokrasiyi içine sindiremediğinin göstergesidir. Eğer dinlemeyi devlet yapıyorsa, bu konuşmaları servis yapanlar hakkında ne işlem yaptınız?