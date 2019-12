Devlet ‘Şeş’ti kaldı!

TRT'nin Kürtçe yayın yaptığı TRT Şeş'in açılmasıyla yıllardır süren Kürtçe yayın yasağı kalktı, Başbakan Tayyip Erdoğan bile Kürtçe 'TRT Şeş bi xer be - TRT Altı hayırlı olsun' diye konuştu ancak, devlet bu yeni açılıma ayak uyduramıyor. Çünkü seçim çalışmalarında Türkçe'den başka bir dil kullanılması hala yasak.



Yargıdan Kürtçe ilana yasak geldi



Nitekim, Ağrı Sulh Ceza Mahkemesi, Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) hakkında Taraf gazetesinde yayımlanan ilanın dağıtılmasını Kürtçe olduğu için yasakladı.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) tarafından 'Ergenekon Örgütü' ile ilgili olarak Taraf gazetesinde 16 Aralık 2008 tarihinde ilan olarak yayımlanan "Canlarımızın hesabını istiyoruz, EM HESAB CAN N XWE DIXWAZ IN" başlıklı Türkçe ve Kürtçe bildirinin dağıtımını ve parti binasında bulunması yasaklandı. Yasaklama gerekçesi ise siyasi partilerin Türkçe'den başka dil kullanamayacakları yönündeki yasa maddesi.



Önce polis sonra mahkeme



HAK-PAR'ın ilanının Ağrı'da partililer tarafından bildiri olarak dağıtılması polis tarafından engellenmişti. İl başkanı ve dört partilinin gözaltına alındığı olaydan hemen sonra, yine aynı gün, Ağrı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26.12.2008 Tarih ve 2008 / 1678 D. İş Sayılı kararı doğrultusunda, söz konusu bildirinin dağıtımı ve parti binasında bulundurulması yasaklandı.

Mahkeme kararı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 81.maddesinin "C" bendindeki "Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür" hükmüne dayanıyor. Ağrı'daki mahkemenin kararı 30.12.2008 salı günü Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince HAK-PAR Genel Merkezi'ne bildirildi.



HAK-PAR itiraz edecek



Karara itiraz edeceklerini söyleyen HAK-PAR'ın avukatları kararın Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu ifade etti. HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel de, yasakçı zihniyete karşı hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.



Bu da F tipi yasak



F tipi cezaevlerinde Kürtçe konuşma yasağıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "Yüzyüze görüşme sırasında Kürtçe konuşma yasağı yok, mevzuat sadece telefon görüşmeleriyle sınırlı" açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. F tipi cezaevlerindeki mevcut uygulamaya göre zaten tutuklu ve hükümlüler ziyaretçileriyle arada ses geçirmez camların bulunduğu bir bölmede, telefon aracılığıyla görüşüyor. Kayıt altına alınan bu görüşmeler sırasında Kürtçe konuşulduğu anda önce yasak uyarısı yapılıyor, devam edildiği takdirde ses kapatılarak görüşme sonlandırılıyor.



Yetkililer yalanlamıştı ama...



Van F tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Eyüp ve Reşit Nanto kardeşlerin görüşte anne ve babalarıyla Kürtçe konuştukları gerekçesiyle başka bir cezaevine 'sürgün' gönderildikleri iddiası üzerine Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü iddiaları yalanlamıştı. Genel Müdürlük, adı geçen kişilerin cezaevindeki kapasite aşımı nedeniyle başka cezaevine gönderildiğini açıklamıştı. F tipi cezaevlerinde Kürtçe konuşma yasağı uygulamasının sözkonusu olmadığını belirten genel müdürlük yetkilileri, ziyaretlerin yüzyüze gerçekleştirildiğini, telefonla yapılan konuşmalarda ise mevzuattan kaynaklanan engellerin olduğunu belirtmişti.



Normal ziyaretler telefonla



Ancak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu Eyüp ve Reşit Nanto kardeşlerin babası Gerevan Nanto, çocuklarıyla zaten normal görüşmeler sırasında da ses geçirmez camların bulunduğu bölmede telefonla görüşebildiğini söyledi. Nanto, çocuklarının başka bir cezaevine gönderilmesine neden olan görüşme gününü ses geçirmez camların bulunduğu kabinlerde telefonla yaptıklarını, çocuklarının kız kardeşlerinin sağlığını Kürtçe sorması üzerine telefonun kapatılarak görüşmenin sonlandırıldığını anlattı.

F tipi cezaevlerinin uygulamaya konulmasından günümüze kadar tutuklu ve hükümlülerle aileleri arasında yapılan haftalık ziyaretler arada ses geçirmez camların olduğu kabinlerde bulunan karşılıklı telefonlarla gerçekleştiriliyor.



İşte o tüzük maddesi



Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün "mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar"ın nedeni olan tüzük maddesi ise şöyle: "Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak, hükümlünün Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının mahallinde yaptırılacak araştırma ile Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi h‚linde, konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, bir daha hükümlünün aynı yakını ile Türkçeden başka bir dille konuşmasına izin verilmez."



Şahin değişlik için harekete geçti



Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı'nın, F tipi cezaevlerinde anadil yasağını mercek altına aldığı bildirildi. Bakan Mehmet Ali Şahin'in kısa süre önce, uygulamaya kaynaklık eden tüzük maddesinde değişikliğe esas olacak çalışma yapmaları için bakanlık bürokratlarını görevlendirdiği öğrenildi.