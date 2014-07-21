Devlet sanatçısı piyanist Verda Erman yaşamını yitirdi

Ünlü piyanist Verda Erman, iki ay önce kan kanserine yakalandı. Evli, 2 çocuk annesi Erman, diplomat olan eşiyle yaşadığı Paris’teki evinde bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Erman’ın ölümü, yakınları ve sanatçı dostlarını yasa boğdu.

Hürriyet'in haberine göre, devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay, Türkkiye’nin çok önemli ve değerli bir sanatçısını kaybettiğini belirtip, "Verda Erman, sadece Paris ve Avrupa’da değil yaşadığı Bodrum’da da birçok hayır konserlerinde sahne almış, sanatseverlerin gönlünde taht kurmuştu. Kısa süre önce yakalandığı kan kanserinden kurtulamadığını ve yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrendik, sanat dünyamızın başı sağolsun" dedi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın solist sanatçısı olan Verda Erman’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilerek defnedileceği belirtildi.

Verda Erman kimdir?

Müzik öğrenimine İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladı. Rana Erksan ve Ferdi Statzer’in öğrencisi oldu. Kısa zamanda üstün yeteneğini belli etti ve üstün yetenekli çocuklar için çıkartılmış olan 6660 sayılı yasa gereğince 1957 yılında Paris’e gönderildi. Paris Konservatuvarı’nda piyano öğrenimini sürdürdü ve Lucette Descaves’in öğrencisi oldu. Okulunu birincilikle bitirdi. Kariyerini geliştirmek amacıyla ayrıca ünlü piyanist ve pedagog Lazare-Levy ile çalıştı. Noel Gallon’dan armoni ve kontrpuan dersleri aldı. Paris’te bulunduğu süre içinde başarılı konserler verdi. Yurda döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde birçok piyano konçertosunu seslendirdi, bazılarının Türkiye’de ilk seslendirilişini gerçekleştirdi.

1963 Kasım ayında Marguerite Long-Jacques Thibaud Uluslararası Piyano Konkuru’nda Paris kenti ödülünü kazandı.1965’de Kanada Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik kazandı. 1971’den sonra, dünyanın önemli müzik merkezlerine konuk sanatçı olarak davet edildi ve konserler verdi. Rudolf Serkin tarafından Marlboro (Vermont) Festivali’ne çağrıldı. Müzik merkezlerindeki ünlü orkestralar eşliğinde konçertolar çaldı. Belgrad, Paris, Montreal ve Bükreş’te başarılar kazandı. 1971 yılında Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın solist sanatçısı olan Erman, orkestranın Avrupa turnelerine birçok kez katıldı ve verdiği konserler dış basında övgüyle karşılandı.