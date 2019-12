'Devlet sadaka vermez!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, medya karşısında yapılan yardımların halkı küçük düşürdüğünü söyledi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin borç batağında olduğunu öne sürerek, "AKP hükümeti döneminde kamu, özel sektör, belediyeler ve her doğan çocuk borçlandırıldı. Herkesin tezgâhı bozuldu" dedi.



Kurtulmuş, partisi tarafından Emlakbank Evleri önünde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, tüm illeri, hatta ilçe ve bazı beldeleri dolaşarak, milletin sorunlarını dinlediğini, projelerini anlattığını söyledi.



Son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "birbirleri hakkında atıp tuttuklarını", bu davranışın herkes tarafından tepkiyle karşılandığını ifade eden Kurtulmuş, "8 yıldır Erdoğan ile Baykal birbirlerine üstünlük sağlamak için her yolu deniyorlar. Horoz dövüşü, kayıkçı kavgası gibi oldu. Halkın tahammülü kalmadı. Proje üretmeyen, vatandaşın sorunun çözemeyenlere en iyi dersi 29 Martta halk sandıkta gösterecek" diye konuştu.



Hükümetin ekonomik krizi anlayamadığını ve gerekli önlemleri almadığını iddia eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başbakan Erdoğan, önce 'Hamdolsun kriz bize bir şey yapmaz' dedi. Arkasından, 'kriz teğet geçer' dedi. Sonraları baktı ki krizden kaçış yok. Bu kez 'Türkiye bu süreci aşar' demeye başladı.



Başbakan IMF konusunda da çelişkiler çizdi. 'Ümüğümüzü sıkan IMF ile bazı konuları yeniden gözden geçireceğiz' dedi. Ama daha sonra çark etti, IMF ile yeniden dirsek temasına geçti. Şayet bu hükümet IMF ile anlaşırsa iki elimiz yakasında olacak. Bunun hesabını sorarız. AKP döneminde kamu, özel sektör, belediyeler ve doğan bebekler bile borçlandırıldı. Herkesin tezgahı dağıldı. Son bir yılda 1,5 milyon üretici tarımı bıraktı. Her 3 kişiden birisi işsiz. Köylü, memur, işçi ve emekli artık bu hükümetten kurtulmak istiyor."



AKP'nin tüm vatandaşları aldattığını iddia eden Kurtulmuş, "Başbakan ‘başörtüsü bizim namusumuz. İmam Hatip liselerinde katsayı sorununu gidereceğiz' diye söz verdi. Oylarını 47'lere çıkardı. Ama halkı aldattı. Hiçbiri çözümlenmedi. Vatandaşlar bazı hassasiyetleri unutmaz. Bunun gereğini sandıkta yapar" dedi.



‘Devlet sadaka vermez’



Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, hükümetin medya karşısında yardımlar yapıp dar gelirli aileleri ve muhtaçları küçük düşürdüğünü savunarak, şunları kaydetti:



"Devlet sadaka dağıtmaz. Samsun'da mitingde öğrendim. Halkın üçte birine yakın zamanlarda yeşil kart dağıtılmış. Bunlar doğru şeyler değil. Duyarlı vatandaşlar, kömür, şeker, pirinç ve beyaz eşya yerine kendilerini ve çocuklarını borçlandırmamasını istiyor. Pamuğunun, buğdayının, tütününün, fındığının gerçek fiyatta alınmasını ve desteklenmesini istiyor. Gübre ve mazot indirimi bekliyor. Asgari ücretten vergi alınmamasını istiyor. İş, aş bekliyor. Bunlar sağlanırsa kömür ve benzeri yardım istemiyor. Her gün yüzlerce esnaf kepenk kapatıyor. Esnaf dolaylı yollardan 21 türlü vergi ödüyor."



‘BOP oyununu bozacağız’



Başbakan Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eş başkanlığını yaptığını hatırlatan Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi iktidara geldiğinde, oynanmak isteyen oyunu bozacağını belirterek, şöyle devam etti:



"BOP ile Ortadoğu'da birlik ve beraberliğin bozulması için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bizim de başbakanımız bunlara çanak tutuyor. Osmanlı Kudüs'te 400 yıl kaldı. Ama o dönemlerde asla din, ırk, mezhep kavgaları yaşanmadı. Irak'ta 1,5 milyon insan hem de vahşice öldürüldü. Hiç kimse bu duruma müdahale etmedi. BOP'taki amaç, başta ABD ve 4 müttefik ülke olmak üzere Endonezya'dan Fas'a kadar bölgeye hakim olmak. İsrail hükümetini güçlendirmek, silah tüccarlarının daha çok silah satmasını sağlamak, bir de 7 büyük petrol şirketinin, bölgede bulunan petrole sahip olmasını sağlamaktır. Bir de en büyük hedef, orada mezhep kavgaları yaratarak insanları birbirine kırdırmaktır."



Saadet Partisi'nin ülke genelinde, Hatay'da önemli il ve ilçeleri kazanacaklarını savunan Kurtulmuş, antiemperyalist, maneviyatçı, özgürlük ve adaletten yana olduklarını belirterek, "29 Mart Pazar günü vatandaşlar AK parti ve diğerlerine 'işaret fişeği' gönderecekler" diye konuştu.



Antakya ile Hatay'ın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıtan Kurtulmuş'a, Hatayspor'un atkısı ve forması armağan edildi. Sevgi Kurtulmuş da miting boyunca eşini partili kadınların arasında izledi.