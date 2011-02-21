Devlet referandumdan sonra bu yeri terk etti!

T24 - Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükavşar beldesinde yıllardır hizmet veren pansiyonlu ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı ve PTT kapandı. Halk, referandumdan yüksek oranda 'hayır' çıkan CHP'nin birinci parti olduğu Alevi kasabasının cezalandırıldığını savundu.



Nüfusunun büyük kısmını Alevi vatandaşların oluşturduğu Kırıkkale’nin Büyükavşar beldesine devletin verdiği hizmetler bir bir geri çekildi.



CHP’nin Belde Belediyesi’ni kazanması ve referandumdaki “hayır” oyunun ardından AKP beldeyi cezalandırmaya başladı. Kasabada bulunan pansiyonlu ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı, PTT şubesi kapatıldı. Civardaki bütün köy yolları asfaltlanırken kasabanın yolları yapılmadı.



Kasabalının cezalandırıldığını söyleyen Büyükavşar Belediye Başkanı Mahmut Ayazgün, “Belediyenin imkânlarını en radikal şekilde kullanarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Yollar yapılmadı, çamurdan geçilmiyor. Devlet olanakları elimizden alınıyor. Bu olanakların bizlere tekrar sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.



Kasabadaki lisenin daha öncede kapandığını ifade eden Ayazgün, “Dava açtık kazandık. Ancak Milli Eğitim öğretmen göndermediği için okulda eğitim yapılamıyor” dedi. Ayazgün, “20 yıldır lise açık, 8 yıldır pansiyonlu okul açık. 20 yıldır mezun olanlar öğretmen, avukat oldu. Askeri okulları kazandılar, subay astsubay oldular. Lise mezunlarından boşta olan yok” diye konuştu. Sağlık Ocağı’nın da lojmanlı yeni binası olduğunu belirten Ayazgün, “Aile hekimliği uygulamasına geçilince doktorları buradan alıp bir ilçeye verdiler. Kasabada tek bir ebe bıraktılar o da istifa edip gitti” dedi. Kendilerine 13 köyün bağlı olduğunu söyleyen Ayazgün, “Burası merkezi bir kasaba. Hizmetler burada toplanabilir ama 1 tane ebemiz hemşiremiz bile yok” dedi.





Kasaba nüfusu azalıyor



Kasabada PTT şubesi olmamasından dolayı emekli olan vatandaşlar maaş almak için şehir merkezine gitmek zorunda kalıyor. Kasaba halkının bütün bu yapılanları siyasi olarak algıladığını ve iktidara tepki gösterdiklerini vurgulayan Ayazgün, “Kasaba nüfusumuz 614’e geriledi. Tek yerde kayıt çıktığından herkes kaydını Ankara’ya aldırdı. Kasaba nüfusu 8 ay 3 bini geçerken 4 ay 614 oluyor” dedi.





