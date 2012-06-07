Devlet, Redhack'e karşı Siber Güvenlik Merkezi kuruyor

Son dönemlerde muhalif eylemleri ile dikkati çeken Hacker grubu Redhack’in, devlet kurumlarının sitelerini çökerten eylemleri, iki bakanlık ile TÜBİTAK’ı harekete geçirdi

Milliyet'in haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde oluşturulacak Siber Güvenlik Merkezi için çalışmalar başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kamu kurumlarının internet sitelerine karşı yapılan saldırıların önüne geçmek için Siber Güvenlik Merkezi oluşturulacağını,a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜBİTAK ile bir protokol yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

‘Bazen çatışıyorlar’

“Kurumların siber saldırılara karşı güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaları bu birim gerçekleştirecek. Bunlar TÜBİTAK’ın kapasitesi içerisinde var olan hususlar. TÜBİTAK’ta yetişmiş genç arkadaşlarımız var bu konuda çalışan. Savunma sanayinde çalışanlar mesela.

Diyelim ki savunma sanayinde saldırı sistemini çalışanlar olduğu gibi, savunma sistemlerini çalışanlar da var. Bazen onlar birbiriyle çatışıyorlar. Çünkü, birinin bulduğu bir saldırı sistemini öbürü bertaraf etmeye çalışıyor. Birisinin bertaraf etmek için kurduğu bir sistemi öteki deliyor. Birbirinin açığını bulmaya çalışan 2 grup, aslında birbirini geliştiriyor. Bir taraftan savunmayla ilgili bölüm gelişiyor, öbür tarafta taarruzla, saldırıyla ilgili bölümler gelişiyor.”



Hükümet karşıtı siber eylemleriyle bilinen Redhack, son dönemde emniyet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sitesine yaptığı saldırılarla dikkati çekti. Grevdeki THY işçilerine destek vermek için THY’nin, Anneler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesini hack’leyen Redhack, 40 yıl önce idam edilen 68 kuşağının devrimci öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için Ak Parti Sivas İl Başkanlığı’nın internet sitesini çökertti. Eylemleri kamuoyunda geniş yankı bulan Redhack’le ilgili soruşturmayı, terör ve organize suçlara bakmakla görevli özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği üstlenmişti.



