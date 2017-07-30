Devlet Personel Başkanlığı KESK heyetini kabul etmedi; ihraç edilmeyenleri ihraç edildi saydı

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Devlet Personel Başkanlığı'na bildirdiği heyeti, "KHK ile ihraç edildikleri gerekçesi ile" kabul edilmedi. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise listedeki üç ismin ihraç edilmediğini belirterek “KHK ile ihraç edildiği söylenen arkadaşlarımız Yusuf Şenol, Özgür Yılmaz ve İsmet Aslan hakkında herhangi bir KHK bulunmuyor. Tamamen hatalı ve art niyetli bir karar. İtiraz edeceğiz” dedi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Devlet Personel Başkanlığı, salı günü gerçekleştirilecek dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) bildirdiği heyeti “KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle” reddetti. Yeni bir heyet listesinin bildirilmesi istenen KESK yönetimi karara tepki gösterdi. KHK ile ihraç edilmelerinin görüşmelere katılmaya engel olmadığını belirten KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “KHK ile ihraç edildiği söylenen arkadaşlarımız Yusuf Şenol, Özgür Yılmaz ve İsmet Aslan hakkında herhangi bir KHK bulunmuyor. Tamamen hatalı ve art niyetli bir karar. İtiraz edeceğiz” dedi.

Devlet Personel Başkanlığı’ndan gönderilen ve Başkan Vekili Enes Polat imzalı yazıda, KESK’in dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerine katılmak için gönderdiği Eş Genel Başkanlar Aysun Gezen ile Mehmet Bozgeyik ve Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, uzmanlar Özgür Yılmaz ile İsmet Aslan isimlerinin KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri için görüşmelere katılamayacağı öne sürüldü.



Yazıda, “KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olması nedeniyle kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edilmiştir. Yeni temsilcilerin belirlenerek başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

‘Bu girişimlere boyun eğmeyeceğiz’

Devlet Personel Başkanlığı’ndan gönderilen skandal yazıyı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ile Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol BirGün’e değerlendirdi.



Görüşmeler için bildirdikleri heyetin KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı olduğunu belirten KESK Eş Genel Başkanı Gezen, “Görüşmelere katılmamızla ilgili Kanun’da herhangi bir engel bulunmuyor” dedi.



Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırı, keyfi bir yazı yazıldığının altını çizen Gezen, KHK ile ihraç edildiği belirtilen üç isim hakkında böyle bir kararın olmadığına dikkat çekti. Gezen, “Yazının keyfi olduğunu, KHK ile ihraç edilmeyen, kamu kurumunda çalışmayan arkadaşlarımızın öyleymiş gibi gösterilmesinden anlayabiliyoruz. İtiraz dilekçemizi hazırladık. Yarın sabah gerekli mercilere ileteceğiz. Ortada fahiş bir hata var. Seçme ve seçilme hakkımız sendikamızın tüzüğüyle ve Anayasa ile güvence altına alınmış durumda. Bu hakkımız ihlal ediliyor. Bu tamamen sendikayı yıpratmak ve AKP güdümlü bir hale getirmek için yapılmıştır. Konfederasyonumuz bu girişimlere boyun eğmeyecek” dedi.

‘Kimin gideceğine biz karar veririz’

KHK ile ihraç edildiği ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol ise “Çalışanlarımızın pozisyonu, KHK ile ihraç edilsin edilmesin, Devlet Personel Başkanlığı’nı ilgilendirmez. Çalışanlarımızın oraya gidip gitmemesi bizim vereceğimiz bir karar. Arkadaşlarımız yasal haklarını kullanarak Genel Kurul’da Eş Genel Başkanlığa seçildi ve o masada görüşmelere katılmaya hakları var” dedi.

Skandal yazıya ilişkin KESK avukatlarının gerekli hazırlıklarını yaptığını söyleyen Şenol, şunları söyledi:



“Bu yazının çalakalem yazıldığı çok belli. Ismarlama ve art niyetli bir yazı. Yandaş sendika ile hükümet arasındaki kirli pazarlıkların deşifre edilmemesi için bizi engellemeye çalışıyorlar. Kamu çalışanlarının geleceğine yönelik taleplerle o masaya oturacağız. Kamu çalışanlarının sesi olacağız. Taleplerini açığa çıkaracağız.”