Devlet parasıyla hovardalık

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Süryani iki gencin düğününde Biksi, Kanas, Kalaşnikof ve M-16 silahlarla havaya binlerce kurşun sıkan köy korucuları hakkında disiplin soruşturması açıldı. Havaya sıkılan kurşunlardan bazılarının, yüksek gerilim hattına isabet ettiği ve tellerden birinin kopmasına ramak kaldığı da ortaya çıktı.



Beytüşşebap Kaymakamı Murat Uzunparmak, düğünde çekilen görüntülerin jandarma tarafından büyük bir titizlikle incelendiğini belirterek, “Havaya ateş açan 11 kişiden sekizinin korucu olduğu belirlendi. Ayrıca düğün sahibi Muhsin Yaramış hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” dedi.



Belçika’da yaşayan Süryani Mecit Yaramış (20) ile akrabası olan Estel Yaramış (19), Beytüşşebap’ın Kato dağı eteğindeki Cevizağacı köyünde altı gün altı gece süren bir düğünde evlendi. Düğüne 20 yıl önce Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden Süryanilerin yanı sıra, bölgedeki aşiret ağaları ile geçici köy korucuları da katıldı. Biksi, Kanas, Kalaşnikof ve M-16 silahlarla havaya binlerce kurşun sıkıldı. Koruculara zimmetle teslim edilen kurşunların havaya sıkılması görüntülerinin televizyon ve gazetelerde yer alması üzerine çifte soruşturma başlatıldı.



Zimmetli mermiler



Kaymakam Uzunparmak, korucular hakkında Jandarma Komutanlığı’nın disiplin soruşturması başlattığını belirterek, “Görüntülerin incelenmesi sürüyor. Şu ana kadar ateş edenlerden sekizinin korucu olduğu tespit edildi. Bu kişilerin kullandığı mermiler devlet tarafından zimmetle kendilerine veriliyor. Korucularla ilgili soruşturma devam ederken, biz de Kaymakamlık olarak düğün sahibi Muhsin Yaramış hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” dedi.



Havaya sıkılan kurşunlardan bazılarının, düğünün yapıldığı alanın üzerinden geçen enerji nakil hattı tellerine isabet ettiği, tellerden birisinin kopmasına ramak kaldığı ortaya çıktı. Düğüne katılanlar, “Eğer bu tellerden biri kopup insanların üzerine düşseydi bir çok kişi yaşamını yitirirdi. Telin kopmaması büyük bir faciayı engelledi” dedi.



