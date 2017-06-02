Devlet övünç madalyalı gazi, trafikteki 'yol verme' tartışmasında darp edildi!

Şırnak Beytüşşebap kırsalında 2012 yılında PKK'lılarla yaşanan çatışmada sol diz altından yaralanan ve Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirilen gazi Piyade Komando Uzman Çavuş 31 yaşındaki Özer Bay, trafikte 'yol verme' tartışmasında 3 kişi tarafından eşi ve çocuğunun yanında darp edildiği iddiasıyla polise şikâyette bulundu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. 17 Mart 2016 tarihinde Bolu Valisi Aydın Baruş'un makamında düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası takdim edilen gazi Özer Bay, eşi 35 yaşındaki Gülşah ve kızı 3 yaşındaki Leyla ile evine gittiği sırada trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden M.K. adlı sürücü ile tartıştı. Bacağında platin bulunduğu için tek koltuk değneği ile aksayarak yürüyen Özer Bay, iddiaya göre M.K. ve iki arkadaşı tarafından dövüldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis, olaya müdahale etti. Hastaneden 3 gün iş göremez raporu alan Özer Bay ile M.K., birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken soruşturma sürdürülüyor.

“Kornaya bastım, küfür etti”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde memur olan Özer Bay, iş çıkışı ailesiyle eve giderken önüne direksiyon kıran sürücü M.K.'ya korna bastığını, onun ise küfürle karşılık verdiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Camı açıp bana küfür etmeye başladı. Araçtan inip yanına doğru gittim. O da indi aracından. Bana tekrar küfür etmeye başladı ve üzerime doğru geldi. Elini kaldırınca ben ondan önce davranarak bir tane vurdum. Olayın olduğu yer, o kişinin işyerinin önüymüş ve işyerinden 2 kişi daha geldi, 3 kişi oldular. 3 kişi beni araya alıp darp etmeye başladılar. O sırada eşim 'O gazi, onun ayağına vurmayın' diye bağırırken bana saldıran kişi 'Gaziyse gazi bana ne diye' bağırdı. O sırada kalabalık toplandı ve polis geldi. Polis geldiğinde de polisin arkasından bana vurmaya devam ettiler. Bu kişiden şikayetçi oldum. Gereken cezayı almasını istiyorum."

Gazinin eşi Gülşah Bay ise "Ben o sırada eşimin bacağındaki platinlerden korktuğum için korumaya çalıştım. 'Eşim gazi, yapmayın' diye yalvarıp bağırdım ama beni hiç dinlemediler. Çok fazla engel olamadım. Ben eşimi tutmaya çalıştım, benim üzerimden eşime bir kaç defa vurdular. Eşimin bacağında iki tane platin, 15 vida var. Şikayetçi olduk, sonuna kadar hakkımızı arayacağız" dedi. (DHA)