Devlet Opera ve Balesi'nden 3 yeni operet

Devlet Opera ve Balesi, Türkiye’nin “krizlerle" boğuştuğu şu günlerde, Ankara, Mersin ve İstanbul sahneleri olmak üzere, önümüzdeki günlerde sahneye koyacağı 3 eğlenceli operetle Türk izleyicinin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak.



Devlet Opera ve Balesi Şubat ayında, Ankara, Mersin ve İstanbul sahnelerinde toplumsal olayları gülünç olarak anlatan müzikal sahne oyunlarına yer verecek.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, yaptığı açıklamada, Devlet Opera ve Balesi’nin bütün sahnelerinde, her yıl özellikle bir opereti sahnelemeyi arzu ettiklerini söyledi. Bu tür müzikal oyunların izleyici tarafından beklenen bir faaliyet olduğunu ifade eden Gökmen, “Bu bakımdan eğlenceli, hafif müzikleri olan, izleyene çok hoş saatler geçiren operetleri tercih ediyoruz diye konuştu. Gökmen, Şubat ayında 3 adet müzikal-operetin ilk kez seyirci ile buluşacağını kaydederek, bunlardan ilkinin Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 7 Şubat’ta prömiyer yapacak olan “Venedik’te Bir Gece” olduğunu bildirdi. Gökmen, "Venedik’te Bir Gece”nin ünlü besteci Johann Strauss’un çok sevilen operetleri arasında ön sıra yer aldığının altını çizdi.



Çapkın dükün maceraları 45 yıl sonra yeniden Başkent’te



Venedik gecelerinde çapkın bir dükün maceralarını ve o dönemin çalkantılarını eğlenceli bir dille anlatan “Venedik’te Bir Geceönin, yaklaşık 45 yıl sonra tekrar Başkent’te taşınacağını vurgulayan Gökmen, “Sanıyorum, 60’lı yılların ilk yarısında sahnelenmişti. Ben o zaman çocuktum. Şimdi yaklaşık 45 yıl sonra yeniden Başkent sahnesinde görmek çok heyecan verici olacakö dedi.



Gürçil Çeliktaş tarafından sahneye konacak eserde, orkestrayı Sunay Muratov’un yönetecek. Dekoru Tayfun Cebi’nin, kostümleri ve koreografisi Nursun Ünlü’ye ait operette, ışık düzeni ise Tahsin Çetin tarafından gerçekleştirdi.



“Venedik’te Bir Geceöde, Urbino Dükü’nü Erdal Şen, Arda Doğan ve Barış Yanç dönüşümlü olarak canlandırıyor. "Caramello" rolünde Murat Karahan ile Oğuz Sırmalı, "Delacque" rolünde ise Levent Akev ile Serhat Konukman seyirci karşısına çıkıyor. Ayşe Özkan, Dolunay Dilek, Volkan Şen, Umut Kosman, Serkan Kocadere, İnanç Makinel, Hülya Kazan, Tuğba Mankal, Selva Erdener, Seda Aracı, Candan Üstün, Sezin Kirişci, Bilge Yılmaz, Fatih Özkaya ile Eray Kocatürk de sahneyi paylayaşan sanatçılar arasında.



Viyana prömiyerinde büyük bir başarı kazanan “Venedik’te Bir Gece", Johann Strauss’un bugüne kadar en çok sahnelenen eserleri arasında yer alıyor.



Mersin ve İstanbul’da da eğlence var



Gökmen, Başkent’in ardından, Mersin Opera ve Balesi’nde de “İstanbulnameö adlı 2 perdelik operetin sahneleneceğini söyledi. Ferdi Merter’in yazdığı, Turgay Erdener’in müziğini yaptığı ve Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği İstanbulname Opereti’nde İstanbul’da başlayan bir yangının, Zeliha ile Ali arasındaki aşkın da alevlenmesine neden olmasıyla gelişen olayları konu alıyor.



İstanbul Opera ve Balesi ise 14 Şubat’ta “Şen Dulö adlı 3 perdelik operetle izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak. Librettosu, Victor Leon ile Leo Stainm’e ait eserde, orkestra şefliğini Peter Valentoviç ile Serdar Yalçın üstleniyor. Paris’te Pontevedrino Elçiliği’nin balo davetiyle perdelerini açan “Şen Dulöu Aytaç Manizade sahneye koyuyor

