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Kültür-Sanat

Devlet Opera ve Balesi 2016-2017 sanat sezonunu açıyor

Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da yeni sanat sezonunda sahnelenecek eserler ve tarihleri belirlendi

06 Eylül 2016 02:03

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki müdürlüklerin 2016-2017 sanat sezonunda sahneleyeceği eserler belirlendi.

Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri bu yıl da her yaştan izleyicinin beğenisine sunulacak eserleriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

haberlerankara.com'un haberine göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinin 2016-2017 sanat sezonu açılış tarihleri şu şekilde:

İstanbul – 29.09.2016 – ‘Açılış Konseri’ (Konser)

Ankara – 01.10.2016 – ‘La Traviata’ (Opera)

Mersin – 01.10.2016 – ‘Açılış Konseri’ (Solistsiz orkestralı senfonik konser)

Samsun – 01.10.2016 – ‘Nart Ateşi’ (Sahne gösterisi ve konser)

İzmir – 06.10.2016 – ‘Palyaçolar- I Pagliacci’ (Opera)

Antalya – 13.10.2016 – ‘Gala Gecesi’ (Sahne gösterisi ve konser)

2016-2017 Ankara repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 4 opera, 1 bale ve 1 çocuk oyunu var. ‘La Boheme’, ‘IlSignorBruschino’ , ‘Hoffman’ın Masalları’ , ‘Paris Hayatı’ operaları ile ‘Amadeus’ balesi.

2016-2017 Antalya repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 1 opera ve 1 klasik bale var. ‘Iolanta’ operası ile ‘Kuğu Gölü’ balesi.

2016-2017 İstanbul repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 4 opera var. ‘Ernani’, ‘TheRake’sProgress’, ‘La Belle Helene- Güzel Helen’ ve ‘Kaffeekantate’ operaları.

2016-2017 İzmir repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 2 opera ve 1 bale var. ‘Sevil Berberi’ ve ‘Mefistofele’ operaları ile ‘1001 Gece Masaları’ balesi bu sezonun yeni eserleri.

2016-2017 Mersin repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 2 opera, 1 bale ve 1 müzikal var. ‘Rita’, ‘La ServaPadrona’ operaları, ‘Yunus Emre’ balesi, ‘My FairLady’ müzikali.

2016-2017 Samsun repertuvarında; geçen sezonlardan sahnelenmeye devam edecek eserlere ilave olarak prömiyerleri gerçekleşecek 2 opera, 1 bale ve 2 müzikal var. ‘IlTravatore’ ve ‘Rita- Doktor Mucize’ operaları, ‘Kamelyalı Kadın’ balesi ve 'Seyahatname' ve 'Deli Dolu' müzikalleri.

 

 

 

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