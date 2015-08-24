Devlet okullarında 'yoksullar' mı okuyor?

Turizmcilerin talebi üzerine devlet okullarının açılış tarihinin 14 Eylül’den 28 Eylül’e alınmasını bugünkü (24 Ağustos 2015) köşesine taşıyan Habertürk yazarı Pervin Kaplan, “Bu kez de erteleme kararının “özel okullar” için de geçerli olmasını istiyorlar. Bunu isterken de bir yandan devlet okullarında çocukları okuyan aileleri küçümsüyor, bir yandan da eğitim konusunda ne kadar bilgili olduklarını kanıtlıyorlar” dedi.

Turizmcilerin yeni talebinin özel okullarda okuyan öğrencilerin ailelerinin “para kazandırma kapasitesine sahip” olduğu düşüncesinden kaynaklandığını söyleyen Pervin Kaplan, yazısında “Bugün Türkiye’nin en yüksek puanlı devlet liselerine girmeyi başaran öğrenciler yani ‘fakir’ bulunan öğrencilerin büyük kısmı gelir düzeyi en yüksek ailelerin çocukları” ifadelerine yer verdi.

Pervin Kaplan'ın Habertürk gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan, "Devlet okullarında 'fakirler' mi okuyor?" başlıklı yazısı şöyle:

Turizmcileri kurtarmak için “eğitimden feragat edildi” ama bu karar turizmcileri yeterince mutlu etmedi. Tatilin sadece devlet okullarıyla sınırlı kalmasını istemiyorlar. Bu kez de erteleme kararının “özel okullar” için de geçerli olmasını istiyorlar. Bunu isterken de bir yandan devlet okullarında çocukları okuyan aileleri küçümsüyor, bir yandan da eğitim konusunda ne kadar bilgili olduklarını kanıtlıyorlar.

Diyorlar ki: “Devlet okullarında çocukları okuyan aileler dar gelirli, bütçeleri dar, tatil planlarını ve satın almalarını önceden yapıyor. Özel okulların açılışı ileri alınsaydı, daha etkili olurdu.” Devlete çocuğunu gönderen onların gözünde “fakir ve ekstra bir tatile çıkamaz, yani turizmciye para kazandırma kapasitesine sahip” değil. Onlar isterlerse okula devam etsin, “zengin” çocukların okuduğu özel okullar tatil olsun.

Gerekçeleri eğitim göstergelerini bilmediklerini de gösteriyor. Bugün Türkiye’nin en yüksek puanlı devlet liselerine girmeyi başaran öğrenciler yani “fakir” bulunan öğrencilerin büyük kısmı gelir düzeyi en yüksek ailelerin çocukları. Dünya Bankası’nın da Eğitim Reformu Girişimi’nin de eğitimdeki eşitsizliği gösteren raporlarına göre fen lisesi öğrencilerinin üçte ikisi, Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarısı en zengin yüzde 20’lik kesimdeki ailelerin çocukları.

Özel okullar ise onaylattıkları takvime uygun olarak okullarını açacaklarını söylüyor. Bir okul yöneticisi, “Yabancı öğretmenlerin uçak biletlerini, evlerini buna göre ayarlıyoruz. Belirlediğimiz tarihlerde de okullarımızı açacağız” diyor.

Bu arada, geçtiğimiz mart ayında çıkan yasayla İstanbul’dan Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, Kadıköy Fen, Balıkesir’den Sırrı Yırcalı, İzmir’den Cahit Kora, Ankara’dan Atatürk liselerinin de aralarında yer aldığı Türkiye’nin en yüksek puanlı okullarına öğretmen ve müdür atamaları “yönetmelikler” dışına çıkarıldı. Bu 170 okula müdür ve öğretmen atamalarının doğrudan Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmasına olanak sağlandı. Aralarında İstanbul (Erkek) Lisesi’nin de olduğu okullara yeni müdürler bu şekilde atandı. Şimdi anlaşılan sıra öğretmenlerine geldi. Proje Okullar listesinde olan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde 12 öğretmene “Görev yeriniz MEB tarafından il emrine çekildi” denilerek, okulla ilişikleri kesilmeye başlandı. Bu okulların yeni öğretmenlerini MEB seçip atayacak. Öğrenciler de veliler de tepkili. Bugün öğretmenlerinin görevden alınmasına tepki göstermek için okul önünde eylem yapacaklar.

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