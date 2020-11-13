Devlet müzesinin olduğu arsa Sahibinden.com'da satışa çıkarıldı

Afyonkarahisar'da üzerinde devlet müzesi bulunan arsa 45 milyon lira fiyatla Sahibinden.com'da satılığa çıkarıldı. Yeni müzenin yapılması için TOKİ'ye verilen arsa özel bir şirkete satıldı. Yeni müzenin açılışı gecikince arsa satılırsa müze boşaltılacak.

8 bin 242 metrekare büyüklüğündeki arsaya, 45 milyon lira fiyat biçildi. Müze için 4 Kasım'da “sahibinden.com” sitesine ilan verildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, müzeyi satışa çıkaran emlakçı İhsan Göktepe yaptığı açıklamada, “Yeni müze bitmediği için mevcut müzeyi boşaltamadılar. Ama sahipleri arsayı satışa çıkardı. Müzenin içindeki eşyalar elbette satılık değil. Burada Herkül'ün 9 metrelik heykeli de var” dedi.

"Mevcut müze niçin satılıyor?"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da konuyu TBMM gündemine getirdi ve “Bu müzeyi kim satıyor, bu işten kimler kârlı çıkıyor?” diye tepki gösterdi.

Köksal yeni yeni müze yapımı için de 2007'de TOKİ'yle anlaşıldığını, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan mevcut müze arsasının da TOKİ'ye devredildiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Kurtuluş Caddesi'ndeki mevcut müze 45 milyon liraya internet sitesinde satışa çıkarıldı. Yeni müzenin de inşaatı da tamamlanmadı.

Bakanlık, inşaatın eksikleri olduğu gerekçesiyle inşaatı kendisinin bitireceğini ifade ediyor.

Yeni müze yapılmadan ve üstelik TOKİ taahhüdünü yerine getirmeden, mevcut müze niçin satılıyor?"