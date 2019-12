'Devlet memurusunuz, hakkınızda yasal işlem yaparım'

T24 - Ramazan'a bir gün kala Sivas İl Müftüsü Yusuf Şahin, hızlı teravih namazı kıldıran imamları uyardı. Kamuoyunda 'jet imam' olarak adlandırılan din görevlileri hakkında yasal işlem yapacağını belirten Şahin, namazın tadili erkâna uygun olarak kıldırılması gerektiğini söyledi.



Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar camilere akın edecek. Gündüzü oruçlu geçirecek olan vatandaşlar akşamında ise camilere akın edecek. Sivas İl Müftüsü Yusuf Şahin, teravih namazlarını hızlı kıldıran imamları Ramazan'a bir gün kala uyardı. Kamuoyunda 'jet imam' tabiriyle anılan din görevlilerinin kul hakkına girdiklerini ve namazı tehlikeye attıklarını belirten Şahin, bu konuda şikâyet almak istemediklerini söyledi.

Şahin, her şeyden önce namazın tadili erkâna göre kılınması gerektiğini kaydetti. "Tadili erkân demek namazın kılınması için gerekli olan farzların, vaciplerin, sünnetlerin yerli yerinde ifa edilmesidir." diyen Şahin, "Halk arasında ve basında çok duyarız, 'jet imam' diye. Şu kadar dakikada teravih kıldırdı, bu kadar hızlı kıldırdı. Böyle bir cümleyi ben Sivas ilinde, ilçelerinde duymak istemiyorum. Duyduğum ve bu konuda her hangi bir görevlinin tadili erkâna riayetsiz bir şekilde ibadet ettirdiğini tespit ettiğimde her türlü yasal işleme başvurulacağını da bu arkadaşlarımın bilmesini istiyorum." diye konuştu.

Namaz kıldırılırken kıraatta; tekbir, tahkik ve hadır (hızlı okuma) okuyuş şekilleri olduğunu belirten Müftü Şahin, namazda bu üç tecvit kaidelerinin ihmal edilmeyeceğini kaydetti.

Yatsı ve teravih namazlarının hızlı (hadır) okuma şekliyle kıldırılması gerektiğini ifade eden Şahin şunları söyledi: "Yani okunan Fatiha'daki kelimelerin anlaşılmayacak bir şekilde, rüku ve secdelerde adeta belini doğrultmadan insanları tekrar rüku ve secdeye götürme gibi hızlı bir kıldırma şekli, o namazın caiz olmamasına bir işarettir. Bu şekilde sorumsuz bir halde tadili erkâna riayet etmeden namaz kıldıran bir imamız büyük bir vebal ve sorumluluk altına girer. Namaz bir spor değil bir ibadettir."



İmamların devlet memuru olduğunu hatırlatan Şahin, "Bir devlet memurunun bilerek görevini hafife alması, devlet memurunun ciddiyetini, üstlendiği vazifenin önemini kavramazsa görevi ihmal suçu işlemiş olur. Gerekli yasal işlem buna göre yapılır." dedi.