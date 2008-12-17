'Devlet memurluğu büyük güvence'

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) ile Pi Grup’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışmada, gençlerin iş garantisinden dolayı devlet memurluğunu büyük bir güvence olarak gördükleri sonucuna ulaşıldı.



Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) ile Pi Grup’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışmada, gençlerin iş hayatına, itibar kavramına ve geleceğe bakış açıları incelendi. Bin 752 kişiye soru yöneltilen araştırmadan, gençlerin iş garantisinden dolayı devlet memurluğunu büyük bir güvence olarak gördükleri sonucu çıktı.



Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) adına "Gençlik, itibar, iş hayatı ve gelecek" araştırmasını gerçekleştiren Pi Grup, gençlerin iş garantisinden dolayı devlet memurluğunu büyük bir güvence olarak gördükleri sonucuna ulaştı.



Ankete katılan bin 752 kişinin yüzde 72’si, "İş garantisinden dolayı devlet memurluğu büyük bir güvencedir" dedi. Katılımcıların yüzde 64’ü, "Az kazançlı da olsa insan sevdiği işi yapmalıdır" yorumuna katılmadığını ifade ederken, yüzde 95’lik kısım ise "Güçlü ve tanınmış bir şirkette çalışmak çok önemli bir şeydir" diye konuştu.



İş ortamı ile ilgili sorulardan ise, katılımcıların öncelikle çok iyi bir maaş, sonra sürekli garantisi olan güvenceli bir iş aradığı sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde 18’i ise itibar ve saygınlığı olan bir işte çalışmak istediğini ifade etti.



Katılımcıların yüzde 30’u itibarı güç olarak tanımlarken, "İtibarın en büyük simgesi sizce nedir?" sorusunu ise kuvvetli bir banka hesabı, makam, mevki, bir kurumda yöneticilik ve siyasi güç sahibi olmak şeklinde cevapladılar. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu gençlerin üniversiteye diploma almak için gittiğini ve önemli bir üniversiteden diploma almanın, iş bulmanın garantisi olduğunu ifade etti. Türkiye ile ilgili sorularda ise gençler şunları söyledi: "Gelişmişlik ve refah düzeyi artmayacak. Eğitim sorunu ile ilgili sıkıntılar bitmeyecek. İşsizlik sorunu çözülmeyecek. Türk ekonomisi dünyada saygın bir konumda olmayacak. Güneydoğu’da yaşanan sıkıntılar bitmeyecek. Komşularımızla sorunlar devam edecek."



ANGİAD’ın genç neslin sorunları ile yakından ilgilenmeyi amaçladığını ifade eden ANGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asude Öztürk, araştırmayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Nüfusumuzun büyük kesimini oluşturan gençlerimiz ne yazık ki gerekli yakınlığı ve alakayı ilgili birimlerden göremiyorlar" diye konuştu. Türkiye’nin en büyük sosyal katmanı olan gençliği anlamak için bu tip çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyleyen Öztürk, "Çalışmamızla, iş hayatı, gelecek gibi kelimelerin gençlik penceresinden karşılığını bulmayı ve gençlerimizi daha iyi anlamayı amaçlıyoruz" dedi

