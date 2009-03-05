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Devlet krizin vurduğu inşaatı tamamlayacak

Devlet, işsiz bir vatandaşın, İstanbul'da yapmaya başladığı ancak yarım kalan evinin inşaatını tamamlayacak.

05 Mart 2009 02:00

Devlet, işsiz bir vatandaşın, İstanbul'da yapmaya başladığı ancak yarım kalan evinin inşaatını tamamlayacak.


İstanbul Silivri'den işsiz olduğunu belirten bir vatandaş, inşaatına başladığı ancak tamamlayamadığı evinin bitirilmesi için, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurdu.

Komisyon da gereğinin yapılması için konuyu, ilgili devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığına havale etti.

Başbakan yardımcılığından gönderilen cevabi yazıda, vatandaşın, Silivri'deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının verdiği erzak ve kömür yardımları ile şartlı nakit transferi kapsamında verilen eğitim yardımlarından yararlandığına işaret edildi.

Yazıda, vatandaşın evinin tamamlanması isteğinin, vakıf mütevelli heyetinin toplantısında ele alındığı ve evini kendi imkanlarıyla yapmaya başlayıp, belli bir seviyeye getirdikten sonra kapı, çerçeve ya da elektrik tesisatı gibi ihtiyaçlarının vakıf tarafından yaptırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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