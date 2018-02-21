Devlet korumasındaki çocuklara, 'Zeytin Dalı Harekatı' konulu sunum yapıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde devlet korumasında olan çocuklara, \'Değerler Eğitimi\' kapsamında Diyarbakır\'ın fethi ve Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili sunumlar yapıldı.

Sunumlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Sur Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri, çocuklar ve davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, çocuklara \'Değerleri İçselleştirmek\' konulu sunum yaparak, insanın gerek kendi kişisel hayatı, gerekse içinde yaşadığı toplum hayatında değerlendirme ve tutumlarında vahiy ve insani değerleri referans alması gerektiğini, vahiy ve kavramların insan zihninde doğru inşa edildiği zaman, yaşamın ancak o zaman anlamlı olabileceğini vurguladı.

İl Müdürü Açar konuşmasında, \"İnsan olarak kendimizi yetiştirmemiz ve kendini gerçekleştirebilen, ifade edebilen, kendine anlamlı bir hayatı gaye edinen birer birey olmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi gözardı etmemeli, onları içselleştirmemiz lazım. Huzur içinde yaşamak için toplum içerisinde herkes birbirinin hakkına riayet etmeli. Hak, adalet, merhamet, sevgi, şefkat, hoşgörü, saygı yardımlaşma gibi değerleri önemsemek hayatımıza zenginlik katar. Zeytin Dalı Harekatı Türkiye\'nin terörle mücadelesi açısından stratejik olarak büyük bir önem taşımaktadır. Allah, şehitlerimizin hürmetine bu zaferi bizlere lütfedecektir. İmanlı milletimizin dualarıyla bu zaferi kazanacağız\" dedi.

Sunumda daha sonra Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu da çocuklara Diyarbakır\'ın fethini anlatarak çocukların tarihle ilgili sorularını yanıtladı. Programda ayrıca Diyarbakır\'ın tanıtım videosu ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sinevizyon gösterisi izletildi.

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