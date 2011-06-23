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Devlet koruması altında kadın cinayeti!

Bartın'da boşanmak üzere olan bir çiftin sonu daha cinayetle bitti.

23 Haziran 2011 03:00

T24- Bartın'da boşanmak üzere olan bir çiftin sonu daha cinayetle bitti. İki çocuk annesi Remziye Mersinli, koruma altına alınmasına rağmen çocuklarının gözü önünde babaları tarafından öldürüldü.
 
Remziye Mersinli eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istiyordu. Koruma altına alınmıştı ancak kocasıyla son görüşmesinde jandarmaya haber vermeyince canından oldu. Öfkeli koca, eşini tabancayla vurarak öldürdü. Üstelik çiftin 9 ve 12 yaşındaki iki kızı babalarının annelerini öldürdüğüne tanık oldu.

Eşinden şiddet gören Remziye Mersinli 6 ay önce iki kızını da yanına alarak Zonguldak'taki evini terk etti. Babasının Bartın'daki evine yerleşen 42 yaşındaki kadın, eşinin tehditleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu ve koruma istedi.

Jandarma ekipleri, sık sık eve giderek kadın ve çocuklarını kontrol etmeye başladı. Remziye Mersinli, duruşmalar sırasında da eşi ile jandarma nezaretinde görüştü.

Ancak çiftin 9 ve 12 yaşındaki iki kızı, babalarını telefonla arayarak eve dönmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, Mersinli, bu görüşmeyi jandarmaya haber vermedi.

Kızlarını almak için Bartın'a giden baba, çocukları otomobiline bindirdi. Bu sırada eşiyle arasında tartışma çıktı. Bir anda öfkelenen koca, tabanca ile eşini öldürdü. Cinayet iki çocuğun gözü önünde gerçekleşti.

Jandarma olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Mersinli'yi arıyor.

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