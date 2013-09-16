'Devlet Kocaeli'de 1 koydu 13 aldı'

Mâliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilerin sonuçları, ocak-ağustos döneminde bütçeye 26 milyar 886 milyon 374 lira aktaran Kocaeli'de bu tutarın 26 milyar 421 milyon 168 bin lirasının vergi gelirlerinden oluştuğuna işaret etti.

Kocaeli, Türkiye genelinde devletin kasasına en fazla gelir sağlayan iller sıralamasında İstanbul ve Ankara 'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde devletin kasasına giren her 100 liranın 10,3'ü Kocaeli'den sağlandı.

Bütçeden 2 milyar 103 milyon 943 bin lira alan Kocaeli, bütçeden en fazla harcayan iller sıralamasında 11'inci oldu.

İstatistiklere göre, devletin Kocaeli'ye yaptığı her 1 liralık harcama, 12,8 lira olarak geri döndü.