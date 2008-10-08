Devlet kasasından yardımseverlik

Vakıf ya da derneklere bağış yapmanın kolay yolu, cep telefonundan SMS göndermek. Bu yıl içinde 311 milletvekili de bu kolay yolu tercih ederek cep telefonundan bağış yaptı. İşin ilginç yanı ise vekillerin cep telefonunun faturalarını devletin ödemesi. Yani bağışları vekil değil, devlet yapmış.



TBMM Başkanlığı, devlet kesesinden yapılan bağışa izin vermedi, kesinti kararı verdi. Vekillerin devlet kesesinden yaptığı aylık bağışın tutarı ise yaklaşık 50 bin YTL



Bağışları vekiller değil devlet yapıyor



Milletvekillerinin cep telefonlarından vakıf ve derneklere bağış yapması TBMM Başkanlığı'nı harekete geçirdi. TBMM'nin harekete geçme sebebi ise vekillerin cep telefonundan SMS göndererek yaptıkları bağışların faturasını kendileri değil Ocak 2008'den bu yana Meclis'in yani devletin ödemesi. Bu durumda ise bağışları vekiller değil devlet yapıyordu.



Vekillerin cep telefon faturaları otomatik olarak ödeniyor. Vekil başına ödeme limiti ise yılda iki maaş tutarı. Yani yaklaşık 16 bin YTL. Ancak Meclis Başkanlığı telefon fatura dökümlerini ayrıntılı olarak inceliyor.



311 milletvekili denetime takıldı



Bu inceleme sırasında, 2008 yılı içinde 311 milletvekilinin faturası denetime takıldı. Vekiller, Türk Kalp vakfı, Mehmetçik Vakfı başta olmak üzere birçok dernek ve vakıfa faturasını Meclis'in ödediği cep telefonlarından bağış yaptığı ortaya çıktı.



Sadece bağış değil, faturayı devletin ödediğini unutup eşine dostuna bedava kontör gönderen vekiller de tespit edildi.



Üç aylık fatura 150 bin YTL



Bedava bağışın ve hediye kontörün devlete mayıs-haziran-temmuz aylarını kapsayan üç aylık faturası 150 bin YTL. Ama Meclis Başkanlığı, bu duruma dur diyerek, bu parayı 311 milletvekilinin maaşından kesmeye karar verdi.

