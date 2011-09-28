Devlet karımdan korusun

T24-

Saçlarım bembeyaz oldu



Hürriyet'in haberine göre, İzmir’de inşaat işçisi Sebahattin G. (31), 6 yıl önce Nuray G.’yle (30) evlendi, çiftin bir kızları oldu. İddiaya göre doğumla birlikte Nuray G.’nin psikolojisi bozulunca Sebahattin G., boşanma davası açıp evden ayrıldı. Çift, Nuray G. istemediği için boşanamadı. Nuray G., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek Sebahattin G. hakkında dava açtı. Mahkeme, Sebahattin G.’ye 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu duruma isyan eden Sebahattin G., şunları söyledi:“Evlenene kadar karakol yüzü görmemiştim. Ancak evlendikten sonra asılsız iftiraları nedeniyle ceza aldım. Aynı evde yaşamamamıza rağmen ‘Darp etti, demirle dövdü’ diye şikâyetlerde bulundu. Devlet hep şiddet gören kadının yanında yer alıyor. Şiddet, dövmek veya öldürmek değil. Bunun yanında eşlerin birbirine yaşattığı psikolojik şiddet de var. Ben bunun mağduruyum. Genç yaşta saçlarım bembeyaz oldu. Hayatımı kabusa çevirdi ama boşanamıyorum. Devlet bir tarafı korurken diğer tarafı mağdur etmemeli, erkek de korunmalı. Erkeklere de sahip çıkılıp yaşadıklarına kulak verilmeli.”