T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Devlet karımdan korusun

Kendisinden boşanmak istemeyen eşinden psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden koca, “Devlet beni de korusun” dedi.

28 Eylül 2011 03:00



T24- Kendisinden boşanmak istemeyen eşinden psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden koca, “Devlet beni de korusun” dedi.




Hürriyet'in haberine göre, İzmir’de inşaat işçisi Sebahattin G. (31), 6 yıl önce Nuray G.’yle (30) evlendi, çiftin bir kızları oldu. İddiaya göre doğumla birlikte Nuray G.’nin psikolojisi bozulunca Sebahattin G., boşanma davası açıp evden ayrıldı. Çift, Nuray G. istemediği için boşanamadı. Nuray G., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek Sebahattin G. hakkında dava açtı. Mahkeme, Sebahattin G.’ye 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu duruma isyan eden Sebahattin G., şunları söyledi:


Saçlarım bembeyaz oldu


“Evlenene kadar karakol yüzü görmemiştim. Ancak evlendikten sonra asılsız iftiraları nedeniyle ceza aldım. Aynı evde yaşamamamıza rağmen ‘Darp etti, demirle dövdü’ diye şikâyetlerde bulundu. Devlet hep şiddet gören kadının yanında yer alıyor. Şiddet, dövmek veya öldürmek değil. Bunun yanında eşlerin birbirine yaşattığı psikolojik şiddet de var. Ben bunun mağduruyum. Genç yaşta saçlarım bembeyaz oldu. Hayatımı kabusa çevirdi ama boşanamıyorum. Devlet bir tarafı korurken diğer tarafı mağdur etmemeli, erkek de korunmalı. Erkeklere de sahip çıkılıp yaşadıklarına kulak verilmeli.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24