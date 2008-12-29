Devlet izniyle katliam

Ayazağa’da orman arazisindeki çam ağaçları, maden ocaklarının kazı yapabilmesi için devlet tarafından kesiliyor. Orman katliamının boyutu belli aralıklarla havadan çekilen görüntülerle açıkça gözler önüne serilirken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ağaç kesimlerinin kanuna uygun şekilde yapıldığını belirtiyor.





Maslak Ayazağa’da İstanbul’un akciğerlerini oluşturan ormanlar, maden çıkarmak uğruna yavaş yavaş yok ediliyor. İnşaat sektöründe kullanılmak üzere taş ve dolomit madeninin çıkarılması için bölgede çok sayıda madencilik firması faaliyet gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan işletme izni alan firmalar, kazı yapılacak bölge orman arazisinde olduğu takdirde Orman Bakanlığı’ndan da izin alıyor. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Enerji Bakanlığı’ndan izin alındığı takdirde kanuna uygun olarak kendilerinin de onay vermek durumunda olduklarını belirterek, “Burada kanuna aykırı bir durum yok. Maden firmasının izni varsa biz de koordinatları belirlenen arazide kesim yapıyoruz” diyorlar.



Kütükler sıra sıra dizilmiş



Ayazağa Mezarlığı’nın birkaç yüz metre ilerisinde bulunan orman arazisindeki çam ağaçları da verilen izinler doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kesiliyor. Arazinin bir yanında kepçeler maden çıkarmaya devam ederken, bir yanda ise kesilen yüzlerce ağaç kütüğü dikkat çekiyor. Kütüklerden daha küçük parçalara ayrılanlar ise orman yolunun her iki yanına dizilerek götürülmeyi bekliyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kesilen ağaç sayısında bilgi vermekten kaçınırken, ağaçların ihaleyle satılarak mobilya, parke gibi ahşap eşyaların yapımında kullanılacağını belirtiyor.



Sahibi yılın girişimcisi



Müdürlükten adını vermek istemeyen bir yetkili, bölgede Akdağlar Madencilik, İslamoğlu Madencilik ve Kabızoğlu Madencilik adlı firmaların faaliyet gösterdiğini söyledi. Firmalardan Akdağlar Madencilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akdağ’nın, Müstakil İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Akdağ ayrıca Ekovitrin dergisi tarafından bu yıl “yılın girişimcisi” ödülüne layık görüldü. Akdağlar Madencilik firmasının internet sitesinde ise, yapılan çalışmalarda çevrenin korunmasına büyük önem verildiği vurgulanıyor.



Hava fotoğraflarıyla katliam



Orman arazisindeki ağaç katliamının boyutu havadan çekilen fotoğraflarla daha net görülebiliyor. Bölge çok değil, iki yıl önce çam ağaçlarıyla kaplıyken, şimdilerde kesilen ağaçların gelişigüzel serildiği bir arazi durumuna gelmiş.