Devlet izniyle katliam

Ayazağa’da orman arazisindeki
çam ağaçları, maden ocaklarının kazı yapabilmesi için devlet tarafından
kesiliyor. Orman katliamının boyutu belli aralıklarla havadan çekilen görüntülerle
açıkça gözler önüne serilirken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ağaç
kesimlerinin kanuna uygun şekilde yapıldığını belirtiyor.
Maslak
Ayazağa’da İstanbul’un akciğerlerini oluşturan ormanlar, maden çıkarmak
uğruna yavaş yavaş yok ediliyor. İnşaat sektöründe kullanılmak üzere
taş ve dolomit madeninin çıkarılması için bölgede çok sayıda madencilik
firması faaliyet gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan
işletme izni alan firmalar, kazı yapılacak bölge orman arazisinde
olduğu takdirde Orman Bakanlığı’ndan da izin alıyor. İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Enerji Bakanlığı’ndan izin alındığı
takdirde kanuna uygun olarak kendilerinin de onay vermek durumunda
olduklarını belirterek, “Burada kanuna aykırı bir durum yok. Maden
firmasının izni varsa biz de koordinatları belirlenen arazide kesim
yapıyoruz” diyorlar.
Kütükler sıra sıra dizilmiş
Ayazağa Mezarlığı’nın birkaç yüz metre ilerisinde bulunan orman
arazisindeki çam ağaçları da verilen izinler doğrultusunda Orman Bölge
Müdürlüğü ekipleri tarafından kesiliyor. Arazinin bir yanında kepçeler
maden çıkarmaya devam ederken, bir yanda ise kesilen yüzlerce ağaç
kütüğü dikkat çekiyor. Kütüklerden daha küçük parçalara ayrılanlar ise
orman yolunun her iki yanına dizilerek götürülmeyi bekliyor. Orman
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kesilen ağaç sayısında bilgi vermekten
kaçınırken, ağaçların ihaleyle satılarak mobilya, parke gibi ahşap
eşyaların yapımında kullanılacağını belirtiyor.
Sahibi yılın girişimcisi
Müdürlükten adını vermek istemeyen bir yetkili, bölgede Akdağlar
Madencilik, İslamoğlu Madencilik ve Kabızoğlu Madencilik adlı
firmaların faaliyet gösterdiğini söyledi. Firmalardan Akdağlar
Madencilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akdağ’nın, Müstakil
İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkan
Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Akdağ ayrıca Ekovitrin dergisi tarafından bu yıl “yılın girişimcisi”
ödülüne layık görüldü. Akdağlar Madencilik firmasının internet
sitesinde ise, yapılan çalışmalarda çevrenin korunmasına büyük önem
verildiği vurgulanıyor.
Hava fotoğraflarıyla katliam
Orman arazisindeki ağaç katliamının boyutu havadan çekilen
fotoğraflarla daha net görülebiliyor. Bölge çok değil, iki yıl önce çam
ağaçlarıyla kaplıyken, şimdilerde kesilen ağaçların gelişigüzel
serildiği bir arazi durumuna gelmiş.