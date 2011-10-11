Devlet hastanesini yine sel aldı

T24 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 100’e yakın ev ve işyerini su bastı. 5 sene önce su baskını yaşanan devlet hastanesi, bu yağmurdan da nasibini aldı.



Trakya’da etkili olan sağanak nedeniyle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Kazımiye, Cemaliye, Nusratiye ve Havuzlar mahalelerinde çoğunluğu bodrum ve zemin kat olmak üzere 85 ev ve iş yerini su bastı.



Vatandaşlar ve belediye ekipleri, motopomplar ve vidanjörler vasıtasıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için büyük çaba harcadı.



Bağlariçi mevkisinde yolda çökme yaşanırken, seyir halindeki araçlar yollarda kaldı. Karayolunda oluşan çukurlara düşen bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İş makinelerinin uzun süren çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu sırada sürücüler yaşadıkları zor anlar nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Hastane yine su altında



Şiddetli sağanak sonrası Çorlu Devlet Hastanesinde de su baskını yaşandı.



Hastanenin acil giriş kısmı ve zemin katının sular altında kalması nedeniyle bir süre acil hasta kabul edilemedi. Hastane çalışanları ellerindeki malzemelerle, binaya dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.



Hastaneye acil olarak gelen bazı hastalar Tekirdağ'a sevk edildi.



5 sene önce etkili olan yağmurda da hastanenede su baskını yaşanmıştı.

Çöken duvarın altında kaldı



Öte yandan, Cemaliye Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir gecekondunun duvarı su baskını sonucu yıkıldı.



Olay esnasında evinde uyumakta olan 43 yaşındaki Gönül Fıçıcıoğlu duvarın üzerine çökmesi sonucu yaralandı.



Bacağı kırıldığı bildirilen Fıçıcıoğlu, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kırılan bacağı alçıya alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.





