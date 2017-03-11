"Devlet hastanesinde sigara satışı yapılıyor" iddiası

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin kantininde el altından sigara satışının yapıldığı öne sürüldü. Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, hastanenin kantininde 'yeni doğan bebek bezinin’ en kalitelisi dışarıda 13 lira civarındayken hastane içinde 28 lira gibi yüksek bir fiyata satıldığı da yazıldı.

Birgün'den Erk Acarer'in haberi şöyle:

Kars’taki ‘devlet’ ile ‘çocuk ve kadın’ hastaneleri farklı binalarda hizmet verirken, kısa süre önce bu iki ayrı hastanenin kapısına kilit vuruldu. İki merkez yeni yerinde 2015 yılında hizmete açılan Kars Harakani Devlet Hastanesi çatısında birleştirildi.

Proje başlangıçı ‘kadın doğum hastanesi’ olan merkezde, şimdi dahiliye, kardiyoloji, enfeksiyon, gastroentoloji, nefroloji bölümleri ortak servis alanını kullanıyor. Bu durum hem fiziki, hem sosyal hizmet hem de sağlık açısından uygun değil. Olumsuz sağlık koşulları yaratıyor. Bununla birlikte hastanenin içinde yer alan kantinde birçok skandal yaşanıyor.

"Hastane kantini değil kebap salonu"

‘Kantin ve çay ocağı kira şartnamesinde’ işletmenin, kullanım alanının 120 metrekare olduğu yazıyor. Oysa kullanılan alan 400 metrekare civarında. Üstelik, kantine ayrı, harici camekan bir bölme yapılmış durumda. Kantinin kiralandıktan hemen sonra, 3 ay boyunca hastaneden elektrik aldığı iddia ediliyor.

Yine ‘kantin işletme’ sözleşmenin 23. maddesinde ‘Kantin alanında, hastaneyi olumsuz etkileyecek ve koku yaratacak yiyeceklerin satılması kesinlikte yasaktır’ deniyor. Oysa kantinde her cinsten koku yaratacak ‘mönü’ bulunuyor hatta döner bile servis ediliyor.

Fahiş fiyata sağlık ürünleri ve sigara

Kantinde yaşanan başka usülsüzlükler de var. Sağlık hizmetlerinin bir bölümü için hastalar kantine yönlendiriliyor. Yakınlarının sağlık sorunlarıyla uğraşan mağdurlar bir yandan da piyasanın iki katına satılan ateş pahası ıtriyat ve sağlık ürünlerini buradan temin etmek zorunda bırakılıyor. Sözgelimi ‘yeni doğan bebek bezinin’ en kalitelisi dışarıda 13 TL civarındayken hastane içinde 28 TL gibi fahiş bir fiyata satılıyor. Ayrıca tütün ürünlerinin yasak olduğu da ‘gerek bile olmamasına rağmen’ şartnamenin ilk özel maddesi durumunda. Ne var ki hastanede büyük bir skandal olarak el altından sigara da satılıyor. Üstelik bu satışı, hastane personeli olan ancak her nedense kantinde çalıştırılan kişiler yapıyor. Yakalarında yazan kartta, bu kişilerin hastane personeli olduğu okunuyor. Bu durumu ve fahiş fiyattaki ürün satışını kayda alıyoruz.

Yangın merdiveni de kilitli

Hastanede dışarıya açılan yangın merdiveni de kilitlenmiş durumda. Bunun nedeni olarak, merdivenin çarşıya açılması gösteriliyor ve şunlar aktarılıyor: “Yangın merdiveni kilitlenmekle kalmamış, vidalarla kapatılmış. Böylece hasta ve hasta yakınlarının burayı kullanarak çarşıdan ürün alması engellenmeye çalışılmış. Kantine zorunlu bir yönlendirme yapılmış. Henüz Aladağ’daki öğrenci yurdu yangınını acıları taze. Burada da sırf ticari kaygılar nedeniyle böyle bir şey yaşınırsa hesabı kim verecek?”

Öte yandan kantin işletmesi, temizlik firmasının yüklenicisi değil. Ancak kantin işletmecisine temizlik işleri için de yetkilendirme verilmiş durumda. Hastane yönetiminin bu uygulamaları görmezden geldiği aktarılanlar arasında. Zaten uzun süredir hastane yönetiminin de olmadığı belirtiliyor. Çünkü hastanede başhekim ve genel sekreterin bir süre önce görevden alındığı biliniyor. Hastanede yetkili olarak 2 başhekim yardımcısı bulunuyor.

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Alman mezarlığı üstüne ek bina yapılacak iddiası Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne bir ek bina yapılacağı biliniyor. Bunun, hastanenin hemen yakınındaki araziye yapılması üzerinde duruluyor. Fakat burada bir Alman mezarlığı var. Mezarlık Ruslar tarafından bir asır önce şehre yerliştirilen ve hâlâ sayıları az olsa da Kars’ta bulunan Almanlara ait. Eğer ek bina yapılırsa mezarlığın taşınacağı da gündeme getiriliyor.