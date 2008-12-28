Devlet Hastanesi'nde ‘âlem' soruşturması

Kocaeli'nde bir süre önce müdür ile müdür yardımcılarının mahkemelik olduğu Körfez İlçesi Devlet Hastanesi'nde, bir kişinin Valiliğe verdiği dilekçe üzerine ‘Âlem" soruşturma' başlatıldı. Şikâyet dilekçesinde hastanedeki şoförlerin buraya kadın getirip ‘âlem yaptıkları' öne sürüldü.



H.A. adlı kişi Kocaeli Valiliği’ne dilekçe vererek hastanede nöbetçi şoförlerin gece hastaneye kadın geçtirip sabaha kadar onlarla âlem yaptıklarını öne sürdü. Valilik bu ihbarı Körfez Kaymakamlığı'na havale etti. Körfez Kaymakamlığı da hemen araştırma komisyonu oluşturarak inceleme başlattı.



Hastane yetkilileri konuyla ilgili konuşmak istemezken bazı kişilerin eline geçen ve yerel basına da yansıyan soruşturma kapsamındaki ifade tutanağında, şoförlere Körfez Devlet Hastanesi şoförlerinin gece nöbet tuttukları yere kadın arkadaşları veya sevgililerini getirip sabaha kadar kaldıkları iddiası hakkında bildiklerinizi anlatmalarının istendiği, bunun yanı sıra bazı şoförlerin nöbete gelmeyip, para karşılığı başka arkadaşlarına nöbet tutturup tutturmadıklarına ilişkin sorular da yöneltildi.



İfadelerine başvurulan şoför ve hastanedeki diğer görevliler tutanaklarda iddiaları yalanladı veya bilgileri olmadıklarını söyledi.



(DHA)

