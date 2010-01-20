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Devlet, eşcinsel memuru koruyacak!

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurumlarında etik inceleme yapmakla görevli denetçiler için yönetmelik taslağı hazırladı.

20 Ocak 2010 02:00

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurumlarında etik inceleme yapmakla görevli denetçiler için yönetmelik taslağı hazırladı.

16 maddelik taslakta yer alan en çarpıcı düzenleme, 'cinsel yönelim' maddesi. Buna göre, denetlenen kişinin cinsel eğilimine göre ayrımcılık yapılamayacak. Denetime İlişkin Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın 'Eşitlik' başlıklı bölümünde yer alan hüküm sayesinde cinsel tercihi nedeniyle toplumdan dışlanan ve özellikle kamu kurumlarında ayrımcılığa uğrayan eşcinsel kamu görevlileri, koruma güvencesine kavuşacak.


Yönetmelikte ayrıca, 'denetim elemanlarının siyasi etkiden uzak olacakları', 'yakınlarının sosyal tesislerden imtiyazlı yararlanamayacakları', uçak yolculuklarında kazandıkları 'mil' puanlarını sadece devlet hizmetlerinde kullanacakları' gibi önemli düzenlemeler de hükme bağlanıyor.
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun hazırladığı yönetmelik bu haliyle kabul edilerek yürürlüğe girerse, ilk kez eşcinsellere ayrımcılık yapılmaması resmi mevzuata girmiş olacak. Söz konusu madde şöyle: 'Denetim görevlileri; dil, din, ırk, cinsiyet, tabiyet, sosyal sınıf, engellilik durumu, yaş, evlilik durumu, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum, siyasi düşünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları gözetmeksizin görevlerini yerine getirirler.'







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