Bugün Cumhuriyetin ilanının 93. yıldönümü... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e gelişinde Aslanlı Yol'un başında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karşılandı.

Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki, aralarında TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

''Milletimiz aynı iradesini

bugün de devam ettiriyor"

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Yokluklara ve imkansızlara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Hürriyetinden ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini 93 yıl önce tüm dünyaya ilan eden milletimiz aynı iradesini bugün de devam ettiriyor.

15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniş 93 yıl evvel Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiş halidir. Ülkemizin demokrasisini, bağımsızlığını ve meşru yönetimini hedef alan iç ve dış odaklar 15 Temmuz gecesi milletimizin direnişi sayesinde hezimete uğramıştır. 246 şehit ve 2 bin 194 kanı pahasına elde ettiğimiz demokratik kazanımları koruyarak 2023 hedeflerimizin gerçekleştirerek ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacağız. Aziz şehitlerimizi ve başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.''

AKM'de tören yapılmayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yerine Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve geliştirildiği, milli iradenin temsil edildiği Birinci Meclis ve TBMM olacak.

Cumhuriyetin 93. yıl dönümü etkinlikleri için düzenlenecek geçit töreni TBMM ile Birinci Meclis arasında yapılacak. Birinci Meclis'in önünde, Mehteran Birliği, 16 Türk Devletinin bayraklarının da yer alacağı alanda konser verirken, asker, polis, gazi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan gruplar TBMM'den Birinci Meclis'e yürüyecek.