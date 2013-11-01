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Yaşam

Devlet dershaneleri mi geliyor?

Özel dershanelerin ruhsatını yenilemeyecek olan MEB, Halk Eğitim Merkezleri'nde yasaklanan sınava hazırlık kurslarını yeniden açıyor

01 Kasım 2013 19:27

 

Özel dershaneleri kapatmaya kara veren ve bu karar doğrultusunda ocak ayından itibaren ruhsatları yenilemeyecek olan hükümetten, dershaneleri devletleştirme yönünde adım geldi.
 

Dershane gibi hizmet verecekler

 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İl Milli Eğitim Müdürlüklerine konuyla ilgili gönderdiği yazıda, 5 yıl önce yasaklanmış olan Türkçe, matematik gibi derslere yardımcı ve Seviye Belrileme, ÖSS, Anadolu Liselerine hazırlık, yatılılık ve bursluluk gibi sınavlara hazırlık kurslarının Halk Eğitim Merkezleri'nde yeniden verilebileceğini bildirdi.
Halk Eğitim Merkezleri'nin okula yardımcı ve sınava hazırlık kursları açması, bakanlığın 5 yıl önce gönderdiği "Halk eğitim merkezleri bundan böyle seviye belirleme sınavlarına hazırlık, örgün eğitime destek, Türkçe, matematik gibi kurslar açmayacak, açılmış olanlar ise kapatılacak" yazısıyla yasaklanmıştı.

 

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