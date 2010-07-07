Devlet Denetleme Kurulu Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı

T24- Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Adli Tıp Kurumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren raporunu tamamladı. Raporda, ''Bilirkişi müessesi sorunlu, kriminal uzmanı yetişmiyor'' dendi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla hazırlanan, Adli Tıp Kurumu'nun son 3 yıllık faaliyetleri ve işlemlerinin yanı sıra mevzuat, teşkilat ve personel gibi konularda değerlendirmeler içeren Devlet Denetleme Kurulu raporu açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan rapor özetinde, Adli Tıp Kurumu'nun son 3 yıllık faaliyetleri ile hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basın-yayın organlarında Adli Tıp Kurumu ile ilgili çeşitli iddiaların sıklıkla gündeme getirilmesi üzerine, Devlet Denetleme Kurulu'na, kurumun 2007, 2008 ve 2009 faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun biçimde yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi talimatı vermişti.



Gül, ayrıca, Adli Tıp Kurumu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla söz konusu kurumun; mevzuat, teşkilat, personel, amaç, araç, gereç ve metotlar yönünden de değerlendirmeye tabi tutulması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.



RAPORDA YER ALAN İFADELER



Raporda Adli Tıp Kurumu'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Adli Tıp 'Adli Bilimler' adıyla özerk olmalı

Adli Tıp'ta ihtisas kurulları lağvedilmeli, Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu oluşturulmalı

Bilirkişi müessesi sorunlu, kriminal uzmanı yetişmiyor

Adli Tıp'ta personel atama ve nakil işlemlerinde hukuka aykırı uygulamalar var

ÜZMEZ DAVASI VE MÜNEVVER CİNAYETİNDE TARTIŞMALI HALE GELDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Temmuz 2009'da eski Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in cinsel istismar davası ve Münevver Karabulut cinayeti dahil birçok raporda tartışmalı hale gelen Adli Tıp Kurumu’nun denetlenmesi için DDK’ye talimat vermişti.



Adli Tıp Kurumu, 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Hüseyin Üzmez davasında verdiği raporlarla çok eleştirilmişti. Kurumun, kız için ilk olarak verdiği, “Ruh sağlığı bozulmamıştır” raporunun ardından Üzmez tahliye edilmişti. Bu raporun ardından kurumda kapsamlı bir görev değişikliğine gidilmiş, yapılan itirazlar üzerine verilen ikinci raporda B.Ç.’nin “ruh sağlığının bozulduğu”na kanaat getirilmişti. Bu rapor sonrası Hüseyin Üzmez yeniden tutuklanmıştı.



Adli Tıp’ın son olarak İsmailağa Camii’nde işlenen cinayetten 2,5 yıl sonra rapor vermişti. Kurum, linç edilen Mustafa Erdal’ın kan örneklerinin bir kadına ait olduğunu rapor etmişti. Polisin itirazına rağmen yapılan ikinci incelemede de, kan örneklerinin bir kadına ait olduğu rapor edilmişti. Daha sonra Adli Tıp’ta yapılan araştırmada kan örneklerinin karıştığı ortaya çıkmıştı.

Tartışılan bir diğer olay ise Münevver Karabulut cinayeti. Adli Tıp, şüphelinin arandığı olayla ilgili, “Karabulut’un cesedinde farklı spermler çıktı” raporu vermişti. Ancak raporun ardından otopsi sırasında Karabulut’un cesedine bir başka cesetten sperm bulaştığı ortaya çıkmıştı.