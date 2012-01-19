Devlet dairelerinde sigara yasağı uygulanmıyor

T24 - Sağlık Bakanı, bazı yöneticilerin devlet dairelerinde sigara yasağının delinmesine izin vermesini eleştirdi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara ile mücadelede kararlı olduklarını ancak bazı resmi dairelerde yasağın uygulanamadığını söyledi.



Bakan Akdağ, bakanlık binalarında, valiliklerde, belediyelerde ve adliye binalarındaki bazı yöneticilerin sigara içilmesi konusunda müsamaha gösterdiklerini dile getirdi ve duyarlı olmaya çağırdı.



Bu açıdan ülkenin Sağlık Bakanı olarak da bir kez daha uyardığını ifade eden Akdağ, ''Hiç kimsenin iradesi, milletin, halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu kararı, TBMM verdi, o zaman hepimiz bu karar uymak durumundayız. Geçmişe döndüğümüzde en büyük hassasiyeti TBMM başkanlının gösterdiğini hatırlıyorum. O günkü başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şimdi oturdu artık. Dokunulmazlığı olan milletvekillerine dahi kapalı mekanlarda sigara içtirmemek hususunda o gün TBMM Başkanı çok büyük bir irade gösterdi'' diye konuştu.



Akdağ, tüm kurumları denetlemekte zorluk çekmediklerini dile getirerek, ''Ama özellikle adliye binalarındaki denetimlerde sıkıntı çekiliyor. Dolayısıyla, bu hususta bütün başsavcılarımızı hassas olmaya davet ediyorum'' dedi.





