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Devlet, Ceylan Önkol'un canı için ödediği 28 bin lira tazminatın 12 bin lirasını mahkeme masrafı diye kesti!

Önkol ailesinin manevi tazminat davası talebi reddedilmişti

09 Ocak 2015 10:56

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyü Paşaçiya mezrasında 28 Ekim 2009’da hayvanlarını otlatırken havan ile öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un ailesine “devletin hizmet kusuru olmadığına” hükmederek, “sosyal risk” gerekçesiyle 28 bin 208 lira 85 kuruş tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, manevi tazminat talebini reddederken ödediği tazminatın 12 bin liralık kısmına da mahkeme masraflarını gerekçe göstererek kesti.

Yayla Karakolu yakınlarında 28 Ekim 2009’da hayvanlarını otlatırken havan topu ile vurularak öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un ailesinin 100 bin liralık maddi ve 150 bin liralık da manevi tazminat talebiyle açtığı davada Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi “devletin hizmet kusuru olmadığına” hükmederek “sosyal risk” gerekçesiyle 28 bin 208 lira 85 kuruş tazminat ödenmesine karar vermişti. Ancak Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nin aileye ödenecek tazminatın 12 bin 701 lira 82 kuruşluk kısmının yargılama giderleri ve avukatlık ücreti olarak kesilmesine karar verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre yargılama giderleri için 1603 lira 50 kuruş, harç parası için 1675 lira 60 kuruş, resmi pul için 57 TL ve İçişleri Bakanlığı’na avukatlık ücreti olarak 8 bin 614 lira 93 kuruşun aileye ödenecek tazminattan kesilmesine karar verildi. Buna göre aileye ödenecek tazminat tutarı 15 bin 707 lira 82 kuruşa düştü.

Lice Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler hakkında, “görevini kötüye kullanmak” suçlamasıyla açılan soruşturmada 4 Nisan 2013’te takipsizlik kararı verirken Nisan 2014 tarihinde mevcut delil ve raporların faillerin tespiti için yetersiz olduğu iddiasıyla “daimi arama” kararı verdi. Savcılık aynı kararda suçlamayı “taksirle ölüme neden olma suçu” olarak değerlendirince zamanaşımı süresi de 30 yıldan 15 yıla düştü. Avukat Rahşan Bataray Saman, Ceylan Önkol’un ölümüne ilişkin soruşturma da 5 yıldır ilerleme kaydedilemediğini vurgulayarak, “etkin soruşturma yürütülmediği” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini belirtti.

 

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