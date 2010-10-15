Devlet bu çocuğa nasıl sahip çıkmadı?

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Beyşehir Kız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Semanur’un cesedi belediye morguna kaldırıldı. Cenazesini almaya gelen olmayınca genç kızın cenazesi belediye tarafından toprağa verildi. Semanur’un cenaze törenine sınıf arkadaşları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Taşdelen de katıldı. Semanur’un babası Mehmet Durmaz’ın 4 yıl önce cinayet suçundan Aksaray Cezaevi’ne konulduğu öğrenildi.Annesi Gülseren Durmaz’ın da 1 Ekim’de Seydişehir ve Beyşehir ilçeleri ile üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Taşdelen, Semanur’un ailevi sorunlarıyla ilgili bilgileri olmadığını, intihar ettikten sonra durumu öğrendiklerini belirterek, “Haberimiz olsaydı, Semanur’u bir devlet yurduna yerleştirirdik” dedi.