Devlet, bombalı saldırıda ölenlere ödediği tazminatı faiziyle istedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2005 yılında bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Eda Okyay (24), Ufuk Yücedeniz (23) ve Deniz Tutum'un (21) aileleri, çocukları için verilen 70'er bin lira tazminatın faiziyle birlikte geri istenmesinin şokunu yaşıyor.

Taylan Yıldırım'ın DHA'daki haberine göre, Kuşadası’nda 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi’ne giden minibüse konulan bombanın patlatılmasıyla Eda, Ufuk ve Deniz’le birlikte İrlandalı 17 yaşındaki Tana Whalen olay yerinde, İngiliz vatandaşı 21 yaşındaki Helyn Bennett de hastanede yaşamını yitirmişti. 3 gencin ailelerinin Aydın İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu, ölenlerin ailelerine devletin 70'er bin TL tazminat ödemesine karar verilmişti.

Ailelere bu paralar ödendi ancak tutarı fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 10'uncu Dairesi, terör saldırısında ‘Devletin hizmet kusuru bulunmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi de Danıştay'ın bozma gerekçesine uyarak tazminat ödenmemesi kararı verdi.

Bunun üzerine aileler, Danıştay'a itiraz başvurusunda bulundu ancak Danıştay 15'inci Dairesi, bu talebi de reddetti. Karar üzerine büyük şok yaşayan aileler, bu kez avukatları aracılığıyla karar düzeltme için başvuruda bulundu. Aileler, bu itirazın da kabul edilmemesi halinde 70 bin TL'yi faiziyle birlikte geri ödeyecek.

Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, kendilerine haksızlık yapıldığını dile getirerek, "Olayda hayatını kaybeden yabancılara devlet 1 milyon 200 bin pound ödedi, buna kimse itiraz etmedi. Bizim peşimize düştüler. Neymiş devletin kusuru yokmuş. Benim kızım mı, bile bile bombanın olduğu minibüse bindi. Bize acımızı bile yaşatmıyorlar" dedi.