"Devlet bir kişilik istihdam için SGK’ya 238 bin lira ödemiş"

Teşvikler için SGK’ye geçen yıl 19.8 milyar lira aktarıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Devlet bir kişilik istihdam sağlayabilmek için SGK’ye 238 bin lira ödemiş gözüküyor. Ya burada bir hesap hatası var ya da SGK’nin gerçek açığı bu yolla gizleniyor” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bütçeden yapılan transferler artarak sürüyor. Bütçeden 2007 yılında 33 milyar lira aktarılan SGK’ye gelecek yıl verilecek kaynak ise 135.6 milyar liraya çıkacak. Veriler artan yoksulluğu da gözler önüne serdi. Ödeme gücü olmayanların devlet tarafından karşılanan GSS primleri 2011 yılında 403 milyon lirayken, gelecek yıl 8.2 milyar liraya ulaşacak.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) bütçeden SGK’ye son 10 yılda yıllar itibariyle ne kadar para aktarıldığını sordu. BİMER’den gelen yanıtlara göre, SGK’ya bütçeden yapılan transferler her yıl arttı. Yanıta göre, SGK’ye 2012’de 58.7 milyar, 2013’te 71.2 milyar, 2014’te 77.3 milyar, 2015’te 79 milyar, 2016’da da 108 milyar lira bütçe transferi yapıldı.

Yoksulluk artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe kitapçığına göre de bu yılın sonunda SGK’ye 127.5 milyar TL bütçeden transfer yapılacak. Gelecek yıl SGK’ye bütçeden 135.6 milyar TL transfer yapılması hedefleniyor. Açık finansmanı da geçen yıl 20.2 milyar lira olurken bu yılın sonunda 21.4 milyar TL, 2018’de de 34 milyar lira olması bekleniyor.

Ödeme gücü olmayanların GSS primi, 2016’da 7 milyar liraya çıktı. Bu yıl sonunda rakamın 7.7 milyara çıkması bekleniyor. 2018 bütçesinde öngörülen rakam 8.2 milyar lira.