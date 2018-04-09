Milliyet yazarı Özay Şendir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çıktıktan sonra Anadolu Otoyolu'nu yalnızca bir kilometre kadar kullandığını, ancak HGS'nin "Giriş kaydı yok" diyerek kendisinden 23 lira 75 kuruş tahsil ettiğini belirterek "Sabah yolcu bırak, akşam al, al sana haksız yere tahsil edilmiş 47,5 lira. Rakam hiç önemli değil, önemli olan bu kadar basit bir düzenlemenin yapılmamış olması" dedi.

Şendir, "Devlet beni, ben de devleti kazıkladım" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2018) yazısında bir başka gün de yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çıkıp Osman Gazi Köprüsü'nü kullanarak İzmir'e gittiğini anlattı. "Bu kez Anadolu Otoyolu’nda yaklaşık 20 kilometre gittim ama yine sistem entegrasyonu olmadığı için hiç para ödemedim" diyen Şendir, sözlerine şöyle devam etti:

"Rakam yine hiç önemli değil ama önemli olan bir yerde devlete haksız kazanç sağlayan sistemin başka bir yerde devleti zarara uğratması. Yazık değil mi, bence çok yazık"