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Dünya

DEVLET BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN BOŞANIYOR GUATEMALA (A.A)

22 Mart 2011 11:04

-DEVLET BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN BOŞANIYOR GUATEMALA (A.A) - 22.03.2011 - Guatemala'nın First Lady'si Sandra Torres de Collom, devlet başkanı adayı olabilmek için Devlet Başkanı Alvaro Colom'a boşanma davası açtı. Adli sözcü Edwin Ascobar, yeniden aday olamayacak Alvaro Colom ile 8 yıllık eşi Sardra Tolles de Colom arasındaki boşanma işlemlerinin dün başladığını belirtti. Tarafların itirazının olmaması halinde çiftin bir ay içinde boşanabileceği kaydedildi. Guatemala anayasası, devlet başkanının yakınlarının bu göreve aday olmasını yasaklıyor. Guatemala'da devlet başkanlığı seçimi Eylül ayında yapılacak.

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