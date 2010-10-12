-DEVLET BAŞKANLARI KURTARMAYI İZLEYECEK SANTİAGO (A.A) - 12.10.2010 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciyi kurtarma operasyonu yaklaşırken, madenin çevresinde yaklaşık 4 bin kişinin toplanması bekleniyor. Polis, bugün San Jose madeninin çevresinde çoğu gazeteci 2 bin kadar kişinin bulunduğunu, yarına kadar bölgede 4 bin kişinin toplanmasının beklendiğini belirtti. Yarın sabah TSİ 06.00'da başlayacak kurtarma operasyonunu Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de izleyeceği açıklandı. Mahsur madencilerden biri Bolivyalı.