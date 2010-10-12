T24 LogoT24 Logo
Dünya

DEVLET BAŞKANLARI KURTARMAYI İZLEYECEK SANTİAGO (A.A)

12 Ekim 2010 19:02

-DEVLET BAŞKANLARI KURTARMAYI İZLEYECEK SANTİAGO (A.A) - 12.10.2010 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciyi kurtarma operasyonu yaklaşırken, madenin çevresinde yaklaşık 4 bin kişinin toplanması bekleniyor. Polis, bugün San Jose madeninin çevresinde çoğu gazeteci 2 bin kadar kişinin bulunduğunu, yarına kadar bölgede 4 bin kişinin toplanmasının beklendiğini belirtti. Yarın sabah TSİ 06.00'da başlayacak kurtarma operasyonunu Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de izleyeceği açıklandı. Mahsur madencilerden biri Bolivyalı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24