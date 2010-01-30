Devlet Başkanı'ndan seks tavsiyeleri

T24 - Arjantin'in ’dişi penguen’ lakaplı Devlet Başkanı Cristina Fernandez Kirchner, domuz üreticileriyle yaptığı bir toplantıda “domuz eti seks gücünü artırır, doğal viagra etkisi gösterir” diye konuştu.



Eşi eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner’le evli olan Fernandez, “Hatırlıyorum bir keresinde, eşimle birlikte bir haftasonu geçirdik. O zaman da mangalda domuz eti yapmıştık. Domuz etinin seks gücünü bu kadar artırdığını bilmiyordum. Benim için muhteşem bir haftasonuydu” dedi. Fernandez’in bu konuşması, Arjantin Domuz Üreticileri Derneği, tarafından memnuniyetle karşılandı.



