Devlet Başkanı konuşurken uykuyla böyle savaştı

Çin'de bugün başlayan Çin Komünist Partisi’nin 18. Ulusal Kongresine katılım yoğundu. Devlet Başkanı'nın 100 dakika süren konuşmasını dinleyen delegelerden biri uyumamak için kendini zor tutuyordu. Delege içinde bulunduğu ruh halini kameralardan saklayamadı.

Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin 18. Ulusal Kongresi Pekin’de başladı. 7 gün sürecek olan kongrenin ilk gününde uzun konuşmalara dayamayan bir delegenin görüntüsü dünya basınında yer buldu.

Büyük Halk Sarayı’nda gerçekleşen kongrenin açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Hu Jintao 100 dakika kürsüde kaldı.

2 bin 268 delegenin katıldığı kongredeki konuşmalara ilgisiz kalan bir delege içtiği sayısız kahveye rağmen uyumamak için kendisiyle müthiş bir mücadele verdi.