Devlet bankalarından faiz indirimi

Ziraat Bankası faizleri indirip vadeleri uzatırken. Eximbank tüm kredi programlarında TL faiz oranlarını 2'şer puan indirdi. Halkbank da indirime gitti.



Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bono faizlerinin ardından kamu bankaları öncülüğünde kredilere de yansımaya başladı.



Ziraat Bankası hem faizleri indirdi hem de vadeleri uzattı. Bankanın "bahar" paketinde hem çiftçiler için hem de tüketiciler için yeni kolaylıklar var.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, çiftçi kredileriyle bireysel krediler için hazırlanan ödeme kolaylığı paketinden yararlanma koşullarını açıkladı.



Paket, 4.2 milyar TL'lik tarımsal krediler için çiftçilere faizini ödeyip anaparasını erteleme olanağı getiriyor. Faizi ödenen işletme kredilerinde anapara için vade 11'den 24 aya çıkarılıyor. Yatırım kredilerinde ise 5 yıldan 7 yıla uzatılıyor.



Banka, kredi kartı müşterilerine de kolaylık sağlıyor. Kart borçluları, daha uygun faizle kalan borçları için 24 aya kadar taksitli kredi kullanabilecek.



Tüketici, taşıt ve konut kredisinin kalan borçları içinse herhangi bir komisyon ya da masraf almadan yeni kredi verilecek. Tüketici ve taşıt kredisiyle ticari kredilerde 4, konut kredilerinde ise 10 yıl vadeli yeni kredi açılacak.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, "Takibe düşen müşterileri, özellikle çiftçi kredilerimizde bu kapsam içerisinde değerlendiremiyoruz. Uygulama bireysel kredilerde de henüz takibe düşmemiş ya da henüz vadesi gelmiş ama 90 günlük süre içerisinde kalan müşterileri kapsayacak" dedi.



Ziraat Bankası, "bahar paketi" düzenlemesiyle de tüketici kredilerinin faizini yüzde 0.99'a, konut kredilerinin faizini yüzde 1.29 ile 1.49 aralığına ve taşıt kredilerinin faizini de yüzde 1.19 ile 1.49 aralığına çekti.



Eximbank’tan 2’şer puan indirim



Eximbank bugünden itibaren kullandırılacak bir yıla kadar vadeli krediler için geçerli olmak üzere, tüm kredi programlarında TL faiz oranlarında 2'şer puan indirim yaptı.



Türk Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kılıçoğlu, kriz ortamında ihracatçıların dış pazarlardaki rekabet olanaklarını güçlendirmek için finansman maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin bilincinde olan Eximbank'ın, enflasyonun mevcut trendini değerlendirerek, TL kredi faiz oranlarında yeni bir indirime gittiklerini açıkladı.



Bu düzenleme ile ihracatçılara vadeye ve kredi risk büyüklüğüne bağlı olarak yüzde 9 ile yüzde 13 aralığında değişen faiz oranları ile kredi kullanma imkanı getirildiğini ifade eden Kılıçoğlu, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik 2 yıl vadeli köprü TL kredisine yüzde 15 olarak yansıtılan düzenlemeyle KOBİ'lere yönelik kredi faiz oranının yüzde 9'a, tanıtım-pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı fuar katılım kredisinin ise yüzde 11'e gerilediğini belirtti.

Kılıçoğlu, 2009 yılında tüm TL kredi programlarında 6 puanlık indirim yapıldığını belirterek, yaklaşık 3 aylık dönemde ihracatçılara 1,3 milyar dolar tutarında kredi, 1 milyar dolar sigorta ve garanti desteği olmak üzere, toplam 2,3 milyar dolar finansal destek sağlandığını kaydetti.

Ayrıca, Eximbank'ın genel ihracat destek hizmetlerinin yanı sıra 2009 yılını finansal kriz ortamında döviz kazandıran sektörlere yönelik olacak şekilde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, köprü kredisinin ve yurt dışı fuar katılım kredisinin başlatıldığını ifade eden Kılıçoğlu, orta uzun vadeli Dünya Bankası kredisinden gemi inşa makine imalat sektörlerinde kullandırımlara hızla devam edildiğini bildirdi.



Eximbank Genel Müdürü Kılıçoğlu, Avrupa Yatırım Bankası'ndan KOBİler için sağlanan yatırım kredisi ile yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası programlarının önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağına dikkati çekti.



Halkbank da bireysel kredi faiz oranlarında indirime gitti



Halkbank'ta tüketici kredisi 1-36 ay vadede yüzde 1,99'dan yüzde 1,68'e çekildi. Konut kredisi ise, 1-36 ay vadede yüzde 1,38'e, 37-60 ay vadede yüzde 1,43'e, 61-120 ay vadede 1,48'e düşürüldü.

