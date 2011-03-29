-DEVLET BAKANLIKLARI KALDIRILACAK TBMM (A.A) - 29.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, hükümete KHK çıkarma yetkisi veren düzenlemeyle, yeni dönemde devlet bakanlıklarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı, bunun yerine dört icracı bakanlık kurulmasının düşünüldüğünü söyledi. TBMM'de gazetecilerin, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren yasa tasarısıyla ilgili sorularını yanıtlayan Çiçek, parlamenter sistemde başbakanlığın koordinatör bir makam olduğunu, her türlü devlet hizmetinin icracı bakanlıklar eliyle yürütüldüğünü kaydetti. Bazı özel konuların devlet bakanlıkları aracılığıyla yürütüldüğünü kaydeden Çiçek, ''Önce ikiydi, dört oldu, sonra sayısı 17, 20'ye kadar çıktı. Hem beraberinde bir çok sorun getiriyor. Avrupa'da devlet bakanlığı var ama bizim konumumuzda değil; orada bir nevi siyasi müsteşar gibi...'' dedi. Devlet bakanlıklarının tüzel kişiliği bulunmadığına işaret eden Çiçek, şöyle konuştu: ''İş yapıyor, bakanlık yapıyor ama tüzel kişilikleri yok. Devlet bakanlıkları sebebiyle icracı bakanlıkların bünyesinde olabilecek şeyler devlet bakanlıklarına bağlanıyor. Uygulamada bunun getirdiği bir çok sakınca var. Onun için biz yeni dönemde bu devlet bakanlıklarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Onun yerine, dört olarak tasarladığımız icracı bakanlık olacak. Bunlar; ekonomide, sosyal yardımlarda, gençlik ve spordan sorumlu bakanlıklar olacak. Üç başbakan yardımcılığı kalıyor. Onlar da koordinatör olarak kalacak. Tasarının, büyük ölçüde Bakanlar Kurulu'nun yeniden teşkiliyle ilgili olduğuna işaret eden Çiçek, ''Tabii birleştirmeler de olacağı için ister istemez personel hareketi de olacaktır. Buna bağlı olarak ekindeki kanunlarda da buna bağlı değişiklik yapılması gerekecek'' dedi. Çiçek, 12 Haziran'da yapılacak seçimin ardından hükümetin kurulmasının da belli bir zaman alacağına dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Diyelim ki Hükümeti kurma yetkisi, seçimi kazanan genel başkana verildi. O, hükümeti bugünkü duruma göre kuracak. Sonra, bunları birleştirmek istiyorsa yeni bir süreç başlayacak. Seçimlerin yapıldığı tarihe de bakacak olursak, bütçelerin hazırlanması ve diğer çalışmalar söz konusu. Oysa bu şekliyle hükümeti kurma görevi verildiğinde kararnameye dayalı olarak Hükümet buna göre teşkil edilmiş olur, bütçe hazırlıkları ve diğer işler buna göre yapılmış olur. Ülke zaman kazanır. Yılın ortasına geldiği için de ister istemez uygulamada karşılaşacağımız şeyler olabilir.'' Cemil Çiçek ''Tasarıda, TSK Personel Kanunu da var. Devam eden davalarla mı ilgili?'' sorusunu, ''Hayır, o manada değil. Davalarla ilgili bir yanı yok'' diye yanıtlarken, ''AK Parti döneminde bakanlık sayısı azaltılmıştı, bu düzenlemeyle sayı artacak mı?'' sorusu üzerine de ''Daha da azaltılıyor'' dedi.