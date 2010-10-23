Devlet Bakanı Özak'tan Milli Takım'a sert eleştiri: İyi değiller

T24 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, ''Türk futbolunda bir kalite düşüşü var. Bu düşüşü hep beraber masaya yatırmamız lazım. Milli takımımızın halini görüyoruz. Milli takımımız iyi değil'' dedi.



FISA 4. Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nı ziyaret eden Özak burada basın mensuplarının yarınki derbiyle ilgili sorusunu yanıtladı.



Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin çok önemli bir derbi olduğunu, centilmenlik çerçevesinde geçecek bir maç beklediğini ifade eden Özak, şunları kaydetti:



''Derbi gerçekten çok önemli. Dünyanın en önemli derbilerinden bir tanesi. Kalite olarak olmasa da önem olarak öyle. Biliyorsunuz Galatasaray'da bir çalkantı oldu hoca değişikliği oldu. Aslında hoca değişikliği öyle sezon içinde hiç doğru değil. Türkiye'de maalesef bu çok oluyor. İki takım yüzyıldır rakipler. Geçen gün Selahattin Beyazıt Bey (eski Galatasaray Kulübü Başkanı), Fikret Kırcan Ağabey (Fenerbahçe Kulübünün eski futbolcusu) için yapılan gecede 'Fenerbahçe Galatasaraysız, Galatasaray Fenerbahçesiz olmaz' dedi. Onların anlayışı bu. Bugünkü anlayışın da aynı şekilde olmasını diliyorum. Çok centilmence olmasını diliyorum. Küfür olmasın, terbiyesizlik olmasın, şiddet olmasın. Centilmence bir maç olsun, kim kazanırsa kazansın. Çünkü dünyanın sonu değil. Bu maçı kazanan şampiyon olmuyor, kaybeden de şampiyonluğu kaybetmiyor.''



Türk futbolunda bir kalite düşüşü olduğunu vurgulayan Özak, bu düşüşün hep birlikte masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.



Bu çerçevede (A) Milli Futbol Takımı'nın durumunun da iyi olmadığını kaydeden Özak, şunları söyledi:



''Milli takımımızın halini görüyoruz. Milli takımımız iyi değil. Türk futbolcularımızın form durumu iyi değil. Avrupa'ya futbolcu yollayamıyoruz. İki oyuncumuz var, yurt dışından çok oyuncu alıyoruz. Bu bizim kalitemizi düşürüyor. Gereksiz paralar harcıyoruz. Velhasıl, kaliteyi artırmak için büyük kulüplere, özellikle Süper Lig'deki kulüplere büyük görev düşüyor.''





