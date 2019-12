Devlet Bakanı Çağlayan ABD'yi ziyaret edecek

T24- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 18-20 Mayıs tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ABD ziyaretinde, Stratejik Çerçeve kapsamında hayat geçirilmesi öngörülen Türkiye-ABD İş Konseyi’nin kuruluşuna ilişkin imza sürecini başlatacak. Çağlayan, Stratejik Çerçeve ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak, ABD yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesi ve ABD’ye yönelik ihracatımızın artırılması yönünde temaslar yapacak.



19-20 Mayıs tarihlerinde Washington’da ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk, Ticaret Bakan Vekili Dennis Hightower ve ABD ekonomi yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Çağlayan, resmi temaslarının yanı sıra, Washington’da düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve işadamlarıyla da görüşmelerde bulunacak. Bu kapsamda Çağlayan, Amerikan-Türk Konseyi (ATC) üyeleriyle bir araya gelecek, Türkiye ekonomisi ve ülkemizin sunduğu yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi vermek üzere büyük çaplı ABD firmalarının üst düzey temsilcileriyle toplantı yapacak. Çağlayan, ABD’nin ünlü düşünce kuruluşlarından Center for International and Strategic Studies (CSIS) tarafından düzenlenen "Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari İlişkileri" konulu konferansta ve Amerikan Ticaret Odası’nın düzenleyeceği toplantıda konuşmalar yapacak ve söz konusu ziyaret programı çerçevesinde New York’ta Türk işadamlarıyla da bir araya gelecek.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın ABD ziyaretinin, son yıllarda siyasi ilişkilerin gerisinde kalan Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması hedeflenmektedir.