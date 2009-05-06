Devlet Bakanı Bülent Arınç Lübnan'da

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da Türkiye'nin yaptıracağı bir hastanenin temel atma törenine katılmak ve resmi görüşmelerde bulunmak üzere Beyrut'a geldi.



Özel uçak "ATA" ile Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na saat 07.55'te gelen Arınç'ı havaalanında, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanı Musa Kulaklıkayakarşıladı.



Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ve Lübnanlı diğer yetkililerle görüşecek olan Arınç, Sayda'da, Türkiye tarafından yapılacak 20 milyon dolara mal olması beklenen Travma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine katılacak.



Arınç, daha sonra Güney Lübnan'daki Sur kenti yakınlarında Lübnan'daki BM Barış Gücü UNIFIL bünyesinde görev yapan Türk İstihkam İnşaat Birliğini ziyaret edecek.

